Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus-o direct. L-au afectat taxele mai mari? Răspunsul a lăsat multă lume cu gura căscată. „A plătit soția mea, pentru că eu nu am o proprietate”. Declarația sa a readus pe tapet o idee mai veche: impozitarea progresivă.

Totul pleacă de la o realitate dură. De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietate au urcat serios. Manole, citat de HotNews, atrage atenția că lovitura cea mai grea o încasează românii cu bani puțini, nu cei cu averi. Care sunt, de fapt, implicațiile?

Taxele mai mari, un șoc pentru buzunare?

„Au plătit părinții mei și soția mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil”, a admis ministrul. O lovitură grea. Asta a fost pentru mulți. Chiar soția sa a simțit-o pe pielea ei, plătind pentru casa din Chitila în jur de 1.200 de lei, o sumă mult mai mare față de cei 400-500 de lei de anul trecut. O diferență uriașă.

Impozitarea progresivă, soluția salvatoare?

Așa a ajuns Florin Manole să vorbească din nou despre impozitarea progresivă. O consideră singura cale. „Asta este singura soluție pentru orice țară civilizată din Uniunea Europeană”, a spus el răspicat. Principiul e simplu. Ai venituri mari, plătești un procent mai mare. Dar e corect așa?

Cine simte cu adevărat povara fiscală?

Miza reală, insistă ministrul, nu stă în buzunarele celor bogați. Adevărata problemă e la oamenii de rând. „Nu cei cu venituri mari din această țară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate”, a clarificat Manole. „Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simțit foarte mult și asta este o problemă.”

Ce spun experții despre impozitarea progresivă?

Argumentele lui Manole se bazează pe cifre. El invocă rapoarte de la Comisia Europeană și Banca Mondială, plus analize clare despre banii care s-ar strânge la buget. „Este extrem de importantă”, a adăugat el. Va asculta cineva? Dezbaterea de-abia acum începe.

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