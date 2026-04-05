Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dezvăluit duminică seară că a fost supus unor presiuni intense după ce ministerul a decis să închidă mai multe clinici private. E vorba, se pare, de unități medicale deținute de „somități” din sistem, care au încercat să intervină pentru a anula deciziile luate în urma unor controale cu rezultate nefavorabile.

Telefoane și vizite la minister

Întrebat direct, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, dacă s-au făcut intervenții pentru a anula măsurile luate, ministrul a confirmat fără ocolișuri. Ba chiar a oferit detalii despre una dintre situații, în care proprietarul unei clinici a venit personal la biroul său pentru a discuta.

„M-au sunat şi alţii, m-a sunat şi persoana a venit şi la mine în birou i-am explicat că acea clinică se va redeschide doar după ce se respectă legislaţia şi se aplică măsurile recomandate de inspectori. A plecat cu această informaţie a făcut modificările şi acum este redeschisă”, a răspuns Rogobete.

legea e lege pentru toți.

Condiții clare pentru redeschidere

Deciziile de suspendare a activității nu au venit din senin. Ele au fost rezultatul unor controale care au scos la iveală deficiențe serioase în funcționarea acestor unități medicale private. Inspectorii sanitari au formulat o serie de recomandări clare pentru fiecare caz în parte, condiționând reluarea activității de remedierea problemelor.

Dar ce s-a întâmplat cu cei care au sunat? V-ați gândit vreodată cum se gestionează astfel de situații la nivel înalt?

Ministrul a subliniat că a transmis un mesaj ferm tuturor celor care au încercat să intervină pe lângă el. Poziția sa a fost neschimbată: nu va semna nicio decizie de redeschidere până când unitățile medicale respective nu implementează absolut tot ce au stabilit inspectorii sanitari în rapoartele lor (recomandări care vizau de la igienă la proceduri medicale).

Presiunile nu au funcționat

Până la urmă, lucrurile stau destul de simplu. Indiferent de numele sau influența proprietarilor, clinicile în cauză au fost nevoite să se conformeze.

Iar finalul poveștii confirmă linia adoptată de ministru. Acele clinici private s-au redeschis, dar abia după ce au remediat complet deficiențele semnalate de inspectori. Presiunile, fie ele telefonice sau directe, nu au funcționat, iar legea a fost aplicată întocmai.