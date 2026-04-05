O instanță din Belgia a decis: România este obligată să plătească aproximativ 600 de milioane de euro companiei farmaceutice Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID comandate în pandemie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că se va încerca o negociere pentru ca acești bani să fie folosiți pentru alte medicamente, dar recunoaște că suma nu există în prezent în bugetul ministerului.

Banii nu există în buget

Alexandru Rogobete, care a discutat zilnic cu ministrul de Finanțe pe această temă, a pus cărțile pe masă. El a declarat fără ocolișuri că „cert este că în bugetul Ministerului Sănătăţii, la momentul de faţă, nu există suma dedicată acestui litigiu”.

O recunoaștere directă.

Numai ca decizia instanței belgiene este executorie. Asta înseamnă că, indiferent dacă România va ataca sau nu hotărârea, banii trebuie puși deoparte. E drept că situația e complicată, iar presiunea bugetară este imensă.

Două variante pe masă

Ce urmează, concret? Ministrul a explicat că există două posibilități principale. Prima variantă este sumbră: statul român primește vaccinurile comandate și, cel mai probabil, le distruge, având în vedere că cererea a dispărut. A doua opțiune, în schimb, deschide o poartă spre negociere.

Autoritățile de la București vor să convingă Pfizer să livreze medicamente inovatoare în schimbul banilor datorați. Se pare că zonele prioritare pentru o astfel de înțelegere ar fi oncologia și bolile rare, domenii unde nevoia de tratamente noi este acută.

Cum s-a ajuns aici?

Și totuși, v-ați întrebat cum am ajuns în situația asta? Alexandru Rogobete a oferit câteva explicații despre contractul inițial, semnat în 2020. La acea vreme, fiecare stat membru a avut un reprezentant la Comisia Europeană pentru stabilirea necesarului de doze, dar România nu a trimis un oficial „de rang înalt, ministru sau secretar de stat”.

În consecință, s-a stabilit o rată de alocare direct proporțională cu numărul populației, fără o analiză mai aprofundată a nevoilor reale. Ministrul a subliniat că România a încheiat „un contact ferm şi bine structurat” cu Pfizer. A mai amintit și că fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost cel care „şi-a dat seama de aceste cantităţi uriaşe” de vaccin și nu a fost de acord cu contractul, motiv pentru care, la acea vreme, a fost schimbat din funcție.

Scenarii de lucru și negocieri

Discuțiile sunt deja în toi pentru a găsi cea mai bună soluție. Ministrul Sănătății a confirmat că se lucrează la mai multe scenarii pentru a reduce impactul bugetar al acestei decizii.

„Probabil să săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru. Vom avea, probabil, două-trei variante şi vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar. Chiar dacă România va decide să atace această decizie, ea este cu titlu executoriu, banii vor trebui blocaţi, oricum, într-un cont, întreaga sumă”, a precizat Alexandru Rogobete.