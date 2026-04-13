Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pleacă într-o vizită oficială în Statele Unite pentru a negocia direct cu Pfizer și alte companii farmaceutice. Miza este uriașă: o datorie de 600 de milioane de euro pe care România trebuie să o achite după ce a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri anti-Covid. Vizita este programată pentru perioada 14-18 aprilie 2026 și va avea loc la Washington D.C.

Proces pierdut, datorie confirmată

Decizia vine la scurt timp după ce un tribunal din Bruxelles a condamnat România, dar și Polonia, să plătească un sold restant pentru vaccinurile contractate în timpul pandemiei. E drept că autoritățile de la București au refuzat să achite peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Iar instanța (în primă fază) a dat dreptate companiei farmaceutice.

Acum, statul român trebuie să găsească o soluție.

Planul de salvare: datoria devine medicament

Guvernul nu vrea să achite pur și simplu suma, ci încearcă o negociere alternativă. Scopul declarat al vizitei este de a transforma „pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti – Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”. Cum vine asta, mai exact? Planul este ca plata datoriei să fie legată de achiziția de noi medicamente, de care pacienții români au nevoie urgentă.

Dar poate fi convins un gigant farmaceutic să accepte un astfel de aranjament? ce se va obține la masa negocierilor.

Agenda încărcată la Washington

Programul ministrului Alexandru Rogobete este extrem de dens și include întâlniri cu giganți din industria farma și medicală, dar și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale. agenda arată cam așa:

Miercuri, 15 aprilie 2026: Întâlnire cu reprezentanții companiei Eli Lilly, urmată de participarea la masa rotundă „Combaterea cancerului ca politică economică”. Ziua se încheie cu o primă întâlnire cu reprezentanții Pfizer.

Întâlnire cu reprezentanții companiei Eli Lilly, urmată de participarea la masa rotundă „Combaterea cancerului ca politică economică”. Ziua se încheie cu o primă întâlnire cu reprezentanții Pfizer. Joi, 16 aprilie 2026: Discuții programate cu oficialii companiei GEHealthCare și o serie de întâlniri, atât formale cât și informale, cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Discuții programate cu oficialii companiei GEHealthCare și o serie de întâlniri, atât formale cât și informale, cu reprezentanții Băncii Mondiale. Vineri, 17 aprilie 2026: Ministrul va participa la o altă masă rotundă, cu tema „Acțiuni inițiate la nivel național: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate”. Ulterior, sunt programate întâlniri cu reprezentanții Medtronic și o a doua rundă de discuții cu cei de la Pfizer.