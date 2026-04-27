Deputata USR Monica Berescu avertizează că actuala criză politică pune în pericol proiecte majore finanțate prin PNRR și SAFE, precum Spitalul Regional Iași, autostrăzile A7 și A8 și achiziția de ambulanțe noi.

În Moldova, instabilitatea politică de la București se resimte tot mai acut. Investiții importante pentru regiune riscă să fie blocate dacă nu se găsește rapid o soluție. Ce proiecte sunt vizate și ce efecte ar putea avea această situație?

Proiecte cu miză mare, sub semnul întrebării

Monica Berescu a atras atenția că printre investițiile amenințate se numără Spitalul Regional de Urgență din Iași, considerat esențial pentru sistemul medical local. Acest spital ar trebui să ofere servicii moderne pentru întreaga regiune.

Totodată, autostrăzile A7 și A8, vitale pentru dezvoltarea Moldovei, riscă să nu fie realizate. Fără aceste drumuri, transportul și investițiile în zonă ar urma să fie serios întârziate.

Achiziția de ambulanțe noi pentru județul Iași este și ea incertă. Toate aceste proiecte depind de fonduri europene, iar lipsa de stabilitate politică le-ar putea bloca sau amâna semnificativ.

Blocarea acestor investiții ar afecta direct accesul la servicii și calitatea vieții pentru mii de locuitori din Moldova.

Criza provocată de PSD nu este o simplă dispută între partide, ci pune în pericol marile proiecte ale Moldovei. Consecințele sunt concrete și le plătesc românii. Sunt în pericol 16 miliarde de euro din programul SAFE și tranșe esențiale din PNRR în valoare de 10 miliarde de euro. Spitalul Regional Iași, A7 și A8, ambulanțe noi pentru județul Iași, toate sunt finanțate din PNRR sau din programul SAFE. Termenele PNRR nu se negociază cu Bruxelles-ul pe motiv de criză politică internă.

Ce a declanșat blocajul care amenință investițiile

Deputata USR susține că situația a fost generată de criza politică internă provocată de PSD și AUR. Ea explică faptul că termenele din PNRR nu pot fi modificate cu Uniunea Europeană doar pentru că România traversează o criză politică.

Monica Berescu acuză PSD și AUR că urmăresc să oprească reformele care ar afecta anumite rețele de influență.

Retragerea miniștrilor PSD din Guvern și anunțul privind moțiunea de cenzură împreună cu AUR au creat o stare de incertitudine.

Destabilizarea deliberată a guvernului tocmai când aceste reforme încep să producă efecte arată o iresponsabilitate fără precedent. Nu vom permite ca jocurile interne ale PSD să pună în pericol locurile de muncă ale românilor, investițiile europene și credibilitatea României în fața partenerilor din UE și NATO. Guvernul Bolojan trebuie să continue, iar reformele să nu fie îngropate de cei care le-au sabotat din interior.

Fără un guvern stabil, România riscă să piardă accesul la fondurile europene esențiale pentru dezvoltare.

Miza financiară ascunsă în spatele crizei

Monica Berescu a subliniat că sunt puse în pericol fonduri europene importante. Este vorba despre aproximativ 16 miliarde de euro din programul SAFE, la care se adaugă sume semnificative din PNRR, estimate la 10 miliarde de euro.

Aceste fonduri sunt destinate investițiilor în spitale, infrastructură rutieră, educație și alte domenii esențiale pentru viitorul Moldovei și al țării. Fără un guvern stabil și reforme clare, accesarea acestor bani devine foarte dificilă.

Berescu consideră că un guvern format din PSD și AUR nu ar avea capacitatea sau voința politică de a implementa proiectele finanțate din fonduri europene.

Jocuri politice cu impact direct asupra Moldovei

În acest context, PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură alături de AUR. Această decizie adâncește incertitudinea politică și pune sub semnul întrebării continuarea proiectelor majore.

Ce riscă Moldova dacă proiectele nu merg mai departe

PSD a ales în mod deliberat să abandoneze guvernarea în mijlocul unui proces de reforme fără precedent, inițiat după ani de risipă și incompetență în care chiar PSD a condus țara. Iașiul și Moldova au nevoie de autostrăzi și de un spital regional. Guvernul Bolojan trebuie să continue și vom face tot ce e posibil pentru asta. Alternativa înseamnă proiecte neterminate și o țară fără apărare, cu un război la graniță.

Viitorul Moldovei depinde de stabilitatea politică și de continuarea reformelor. Fiecare zi de incertitudine poate aduce întârzieri suplimentare pentru aceste proiecte atât de necesare.

Rămâne de văzut dacă guvernarea va găsi rapid o soluție, astfel încât proiectele majore să nu fie blocate și Moldova să poată beneficia în continuare de investițiile europene promise.