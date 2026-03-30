A doua moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în mai puțin de un an, a picat la votul din Senat. S-au înregistrat 41 de voturi „pentru” și 45 de voturi „împotriva”. Spre deosebire de demersul similar din decembrie, care a trecut inclusiv cu sprijinul social-democraților, de data aceasta PSD a decis să nu voteze, deși a lansat un val de critici la adresa ministrei.

Gândacul, refugiat politic în România

Tonul dezbaterilor a fost dat de inițiatorii moțiunii, care au lansat atacuri extrem de dure. Ninel Peia, senator al grupului PACE, a acuzat ministerul că protejează gândacii în detrimentul proiectelor de infrastructură. „Să păstrăm un moment de reculegere pentru logica elementară, ucisă la Ministerul Mediului. Dacă românii nu au apă, să bea cerneală bio. Dacă nu au lumină, să se încălzească la flacăra progresismului. A reușit performanța istorică de a vedea terorism ecologic într-un baraj de beton”, a declarat Peia.

Acuzațiile au continuat în același registru. „Suntem singura țară din lume unde hidrocentralele sunt văzute ca infractori și unde gândacul de bucătărie are statut de refugiat politic și protecție ministerială. Lăsați trotineta la intrare și luați un bilet dus către realitate”, a mai spus senatorul.

Textul moțiunii (depusă de 44 de senatori de la PACE, AUR și neafiliați) poartă un titlu la fel de acid: „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”.

PSD critică, dar nu demite

Deși a anunțat că nu va vota moțiunea, senatorul PSD Daniel Zamfir nu s-a sfiit să o critice pe Diana Buzoianu. „Am citit textul moțiunii și nu împărtășesc multe dintre etichetările formulate acolo, dar sunt și anumite critici îndreptățite. Știți bine că eu personal mă lupt cu aberațiile doamnei Buzoianu și profit de ocazie să vă spun că nu voi renunța”, a transmis Zamfir de la tribuna Senatului.

Dar cum vine asta, să critici dar să nu votezi? Social-democratul a explicat că un nou vot nu ar schimba nimic. „Grupul PSD a votat deja moțiunea împotriva ministrei USR pentru managementul prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro, în dauna sistemului energetic național. Din acest punct de vedere, rămânem consecvenți. Dar un nou vot împotriva ministrei nu va schimba cu nimic situația”, a precizat el, adăugând ironic: „Nimeni nu își pune speranța că, dacă o nouă moțiune trece, va fi cuprinsă de rușine, își va da demisia sau o va demite domnul Bolojan.”

Criticile au continuat, vizând blocarea proiectelor mari. „Când România stă cu autostrăzile blocate din cauza unor gândăcei sau lilieci, altcineva din Europa încasează mai mult din comerțul european, în dauna țării noastre. Când România stă cu hidrocentralele blocate din cauza răcușorului de ponoare, altcineva vinde energie scumpă românilor. Așa se văd lucrurile în mandatul doamnei Buzoianu: gândăceii o duc bine, răcușorii o duc bine, peștișorii și păsările o duc bine, iar celelalte state membre profită pe seama neputinței României”, a conchis liderul senatorilor PSD.

Buzoianu: Am blocat telefoanele și construcțiile ilegale

În replică, Diana Buzoianu a susținut că moțiunea este o reacție a celor deranjați de măsurile luate. „De fiecare dată când a apărut cineva care a deranjat, abia atunci a apărut corul oamenilor îmbuibați de toate beneficiile – fie ele ilegale, imorale – și care vor să păstreze sistemul. Se luptă pentru luxul câștigat prin sărăcirea românilor.”

Ministra a vorbit despre o „teroare administrativă” invocată de cei care nu mai pot rezolva lucrurile prin metode neortodoxe. „Când nu le mai merge cu datul telefoanelor, numesc asta «teroare administrativă». Li se pare că statul a devenit brusc dușmanul lor”, a spus ea.

Iar în privința blocajelor, Buzoianu a venit cu propria versiune. „Moțiunea vorbește despre blocaj. Da, am blocat telefoanele, construcțiile ilegale. Cifrele sunt însă clare: vorbim despre investiții pentru managementul deșeurilor și infrastructura împotriva inundațiilor. În 2026, avem un procent de 84% alocat din bugetul Ministerului Mediului pentru investiții. (…) Această moțiune este un manifest al modului vechi de a face politică. Românii merită mai mult decât rușinea asta de moțiune”, a încheiat ministra.

Proiecte blocate și un vot răzgândit

Dincolo de schimburile de replici, textul moțiunii aduce acuzații concrete legate de blocarea unor proiecte energetice strategice. „Proiecte strategice precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt astăzi monumente ale neputinței impuse”, se arată în document.

Numai că, în urmă cu doar o săptămână, poziția PSD părea complet diferită. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, declara pentru presă că partidul său va vota moțiunea. „Noi suntem consecvenți. Nu suntem de acord cu motivul moțiunii de azi, nu suntem de acord cu exprimările de acolo cu referire la doamna Buzoianu. Dar la prima moțiune noi am votat pentru și rămânem consecvenți”, spunea Zamfir pe 26 martie.

Senatorii PSD au părăsit sala.

În timpul dezbaterilor, senatorii social-democrați au părăsit sala în timp ce moțiunea era citită de la tribună, un gest care a prefigurat rezultatul final al votului.