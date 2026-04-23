Dan Motreanu, secretar general PNL, susține că demisiile miniștrilor PSD ar trebui urmate de retragerea tuturor numiților politici, inclusiv a secretarilor de stat și a prefecților. El consideră că o minimă demnitate ar trebui să-i determine să nu se agațe de funcții.

Ce urmează după ce miniștrii PSD și-au dat demisia, dar ceilalți oameni puși politic rămân pe posturi? Aceasta este întrebarea ridicată acum de un lider important din opoziție. Situația de la Palatul Victoria, apărută după plecarea miniștrilor PSD, este mai complicată decât pare la prima vedere.

Nimic nu e clar după plecarea miniștrilor

Dan Motreanu, secretarul general al PNL și europarlamentar, a atras atenția joi asupra unei probleme sensibile. El spune că demisiile miniștrilor PSD reprezintă doar primul pas și că ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiți politic de PSD.

Mai exact, Motreanu se referă la secretarii de stat și la prefecți. În opinia sa, o retragere reală de la guvernare înseamnă renunțarea la toate funcțiile obținute politic, nu doar la unele dintre ele.

„Duplicitate politică, marca PSD: Bolojan este ilegitim pentru miniștrii PSD, care au demisionat, și legitim pentru secretarii de stat și prefecții PSD, care nu demisionează. O adevărată ieșire de la guvernare înseamnă renunțarea la toate funcțiile obținute politic, nu pe bucăți, nu de fațadă”, a declarat Motreanu.

„Chiar dacă nimeni, în afară de propriul partid, nu îi împinge afară din Guvern, o minimă demnitate le-ar impune să evite agățarea de funcții și spectacolul politic ieftin”, a mai adăugat acesta, referindu-se la secretarii de stat și prefecții PSD care nu au demisionat.

Un alt mesaj de la Palatul Victoria

În același timp, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj diferit față de solicitarea PNL. „Premierul Ilie Bolojan a cerut ca oamenii din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții exclusiv pe criterii de competență, nu pe criterii politice”, a transmis Motreanu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat această abordare după ședința de Guvern de joi: „Premierul Bolojan a cerut ca din ministere să fie păstrați sau eliberați din funcții oameni, exclusiv pe criteriul competenței și a felului în care își fac datoria, nu pe criterii politice”.

Evaluări care pot schimba totul

Dogioiu a subliniat că performanța și modul în care fiecare își face datoria vor fi criteriile decisive. Astfel, evaluarea va fi făcută pe baza rezultatelor, nu a apartenenței la un partid.

Guvernul urmărește să asigure stabilitatea instituțiilor și să elimine influența politică din numirile administrative. Mulți consideră această direcție necesară pentru profesionalizarea administrației publice.

Presiune tot mai mare pe oamenii puși politic

Acum, presiunea asupra numiților PSD care încă sunt în funcții crește. Motreanu le-a cerut public să dea dovadă de demnitate și să nu se agațe de funcții. Rămâne de văzut dacă aceștia vor răspunde apelului sau vor aștepta deciziile premierului, bazate pe criteriul competenței.

Premierul Ilie Bolojan trebuie să gestioneze o situație dificilă. Va trebui să aplice în mod real principiul competenței, nu doar să vorbească despre el. Cum va reuși să facă față presiunilor venite atât din partea PNL, cât și din propria echipă guvernamentală, rămâne de urmărit.

În perioada următoare, se așteaptă ca secretarii de stat și prefecții PSD să fie evaluați. Vom vedea dacă aceste evaluări vor aduce schimbări sau dacă unii vor rămâne pe posturi, dacă se dovedește că sunt competenți.

Discuțiile despre criteriile de competență și meritocrație vor continua să fie în centrul atenției. Publicul urmărește cu interes ce decizii vor fi luate și dacă principiile anunțate vor fi respectate în practică.

Este clar că situația rămâne deschisă, iar tensiunile politice nu se vor stinge prea curând. Ce se va întâmpla cu secretarii de stat și prefecții numiți de PSD și dacă Guvernul va aplica strict criteriul competenței, vom afla în perioada următoare, iar atenția publică va rămâne concentrată pe aceste subiecte.