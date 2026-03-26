Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan îl critică dur pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a reclamat la Bruxelles problemele din Coaliție și a acuzat o apropiere a PNL de AUR. Mureșan susține că social-democratul a comis o „greșeală de începător”, poziționându-se împotriva majorității parlamentare pe care o conduce.

O greșeală de începător

Siegfried Mureșan susține că Sorin Grindeanu, în calitatea sa oficială, ar fi trebuit să reprezinte interesele majorității parlamentare, nu pe cele de partid. Numai că lucrurile au stat, se pare, diferit. Atacul liberalului este direct și nu lasă loc de interpretări.

„Sorin Grindeanu a fost primit de președinta Parlamentului European în calitate de președinte al Parlamentului României, iar așteptarea era să vorbească în numele majorității parlamentare. Este surprinzător că un om cu experiența domnului Grindeanu a comis o astfel de greșeală de începător, poziționându-se pe plan internațional împotriva majorității parlamentare pe care o conduce”, a declarat Mureșan.

Până la urmă, cum să te duci la Bruxelles și să-ți ataci propriii parteneri de guvernare în fața liderilor europeni?

Ce a reclamat Grindeanu în Europa

Iar scandalul a pornit de la vizita lui Sorin Grindeanu la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu socialiștii europeni pentru a discuta planul PSD privind guvernarea. Discuțiile au loc înaintea consultării interne din partid, programată pentru 20 aprilie. E drept că liderul PSD a profitat de întâlnirea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a lansa un nou atac la adresa Guvernului.

Grindeanu i-a transmis oficialului european că partidul premierului Ilie Bolojan (PNL) se apropie de extremiști, conform unei postări proprii de pe Facebook. Ulterior, acesta a continuat să sublinieze aceeași idee și în cadrul reuniunii cu liderii Partidului Socialist European.

Replica Robertei Metsola: Nevoie de stabilitate

În schimb, mesajul venit de la vârful Parlamentului European a fost unul complet diferit. Roberta Metsola a vorbit despre unitate și stabilitate, un contrast clar față de discursul conflictual al politicianului român.

„În cadrul primei mele întâlniri cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am subliniat că Parlamentul European lucrează la întărirea cooperării interparlamentare și am evidențiat nevoia de stabilitate și unitate în timp ce construim o Europă mai bună, mai apropiată de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris președinta Parlamentului European pe rețeaua X.

Poziția a fost remarcată și de Siegfried Mureșan. „Vedem două poziții diametral opuse. Președinta Parlamentului European spune că este nevoie de stabilitate în aceste vremuri dificile. Pe de altă parte, poziția lui Sorin Grindeanu indică dorința de instabilitate și de schimbare a guvernării”, a punctat eurodeputatul PNL.

„Partenerii știu ce ai făcut”

Dar avertismentele lui Mureșan nu s-au oprit aici. Acesta i-a transmis direct lui Grindeanu că „partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața ta politică”.

Mai mult, liberalul a întors acuzația, amintind de o apropiere a social-democraților de partidul lui George Simion.

„Tentativa de colaborare între PSD și AUR, pe care am văzut-o cu toții în Parlamentul României, cu siguranță prefigurează în percepția liderilor europeni. (…) Ilie Bolojan nu va fi schimbat de Sorin Grindeanu. Are o viață politică mai lungă decât a lui Sorin Grindeanu și va face mai multe lucruri bune pentru România decât va face Sorin Grindeanu în viitor”, a conchis Mureșan.