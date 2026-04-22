Deputatul PSD Natalia Intotero afirmă că un prim-ministru poate proveni din PSD, PNL sau poate fi tehnocrat, subliniind că social-democrații nu evită responsabilitatea. Ea explică și motivele pentru susținerea moțiunilor simple.

Discuțiile despre viitorul Guvernului devin tot mai intense, iar un membru important al PSD vine cu lămuriri clare. Natalia Intotero vorbește deschis despre cine ar putea fi următorul prim-ministru al României și aduce în atenție mai multe opțiuni.

Cine se află pe lista scurtă pentru Palatul Victoria

Natalia Intotero, deputat PSD, a prezentat miercuri o viziune deschisă asupra posibilităților pentru funcția de prim-ministru. Ea nu s-a limitat la o singură variantă, ci a menționat trei direcții care pot fi luate în calcul.

În cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News, Intotero a spus:

„Poate fi un premier tehnocrat, poate fi un premier din partea Partidului Național Liberal, așa cum au fost discuțiile în urmă cu un an, dar să știți că poate fi și un premier din partea Partidului Social Democrat, deoarece nu fugim de responsabilitate.”

PSD nu închide nicio ușă, lăsând discuția deschisă pentru toate variantele posibile. Această atitudine arată flexibilitate în negocierile politice și dorința de a găsi soluții pentru guvernarea țării.

Negocieri care pot schimba totul

Intotero a amintit de discuțiile din urmă cu un an, când varianta unui premier PNL era deja analizată. Acest lucru arată că dialogul dintre principalele partide de guvernare a existat în permanență, iar opțiunile rămân deschise.

În perioadele de blocaj politic, ideea unui premier tehnocrat este adesea luată în calcul. Un tehnocrat este, de obicei, un expert independent, fără apartenență politică, care poate fi o soluție de compromis atunci când partidele nu ajung la un acord.

Prin declarația sa, Intotero arată că PSD nu respinge nici această opțiune. Deschiderea spre mai multe variante transmite un semnal de pragmatism și dorință de a menține stabilitatea guvernării.

Prin menționarea tuturor acestor posibilități, PSD transmite un mesaj de transparență și disponibilitate pentru dialog.

Ce se ascunde în spatele moțiunilor simple

Natalia Intotero a vorbit și despre moțiunile simple susținute de PSD împotriva unor miniștri. Ea a explicat că nu este vorba despre conflicte personale sau lupte politice, ci despre modul în care miniștrii își fac treaba.

„În cazul în care un ministru, indiferent de la ce partid ar fi, demonstrează că nu este deschis dialogului, că nu are capacitatea necesară să coaguleze cele mai bune proiecte, cele mai bune idei din partea tuturor reprezentanților din coaliție, care să fie în interesul cetățeanului român, să facă reformă, nu trebuie să fie supărare.”

Cu alte cuvinte, principalul criteriu pentru susținerea unei moțiuni este modul în care ministrul colaborează și promovează proiecte utile pentru cetățeni. Dacă acest lucru lipsește, PSD consideră legitimă acțiunea parlamentară.

Astfel, partidul transmite că urmărește interesul public și este dispus să ia măsuri atunci când este nevoie, indiferent de partidul ministrului vizat.

Echilibrul din coaliție la un nou test

Poziția Nataliei Intotero arată că PSD își asumă un rol activ și responsabil în coaliția de guvernare. Partidul nu doar participă la guvernare, ci monitorizează atent activitatea miniștrilor și reacționează atunci când este necesar.

Prin această atitudine, PSD transmite că este pregătit să ia decizii importante pentru stabilitatea guvernării și pentru interesul cetățenilor. În același timp, se menține deschiderea pentru dialog și colaborare cu ceilalți parteneri politici.

Cum se pregătește PSD pentru următoarea mutare

Declarația Nataliei Intotero scoate în evidență faptul că PSD este gata să preia conducerea guvernului, dacă situația o va cere. Refuzul de a „fugi de responsabilitate” este un mesaj clar pentru public și partenerii de coaliție.

Menționarea opțiunilor PNL și tehnocrat arată că negocierile sunt încă deschise și că decizia finală va fi luată în funcție de discuțiile dintre partide. Soluția ar putea fi influențată de evoluția contextului politic și de prioritățile momentului.

În perioada următoare, va deveni mai clar dacă PSD va propune un premier sau dacă va susține o altă variantă. Cert este că partidul rămâne un actor important pe scena politică și că își asumă deschis responsabilitatea guvernării.

Toți ochii sunt acum pe negocierile din coaliție, iar decizia privind viitorul prim-ministru va influența direct cursul politic al României în perioada următoare.