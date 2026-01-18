Se clatină din temelii Alianța Nord-Atlantică? Donald Trump a detonat o adevărată bombă în relațiile cu aliații de pe continent, amenințând cu taxe vamale uriașe pentru o miză incredibilă: Groenlanda. Un conflict diplomatic de proporții se profilează la orizont. Viitorul NATO e sub semnul întrebării. Conform Digi24, liderii europeni sunt în alertă, o reuniune de urgență având deja loc la Bruxelles, în timp ce premierul danez acuză un șantaj direct, iar ministrul de externe avertizează că întregul viitor al alianței este în joc.

Trump vrea Groenlanda cu orice preț?

Donald Trump pare de neoprit. Vrea controlul asupra Groenlandei. Punct. Și e dispus să meargă până la capăt, amenințând cu taxe vamale de până la 25% pe produsele venite din opt țări europene, condiția pentru ridicarea lor fiind vânzarea completă a insulei. Pare scenariu de film, dar e realitate. Lista țărilor vizate este lungă: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Un atac direct. Va ceda Europa presiunii?

Europa nu se lasă intimidată. Răspunsul e ferm

„Europa nu va ceda șantajului”. Declarația tranșantă îi aparține premierului danez, Mette Frederiksen. Un mesaj care pare să cimenteze unitatea europeană. Dar oare va fi de ajuns? De la Dublin, premierul irlandez Micheal Martin toarnă gaz pe foc, avertizând că Uniunea Europeană va riposta „în mod evident” la orice tarif impus de americani. Se apropie un război comercial? Greu de spus. Miza este însă colosală.

Ce rol joacă România în acest conflict?

Și România? Numele țării noastre nu a apărut, deocamdată, în această dispută. Însă, ca membru NATO și UE, va trebui să adopte o poziție. O decizie deloc simplă. Între timp, premierul britanic Keir Starmer, după discuții atât cu liderii europeni, cât și cu Donald Trump, a subliniat că securitatea arctică este o prioritate pentru toți aliații și a catalogat măsurile tarifare drept o greșeală. O simplă coincidență? Puțin probabil.

Viitorul NATO, la răscruce de drumuri

Cuvintele ministrului danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, sunt dure. El avertizează, fără ocolișuri, că în joc se află însăși „ordinea geopolitică globală așa cum o cunoaștem” și, implicit, viitorul NATO. Situația este extrem de serioasă. În încercarea de a calma spiritele, șeful NATO, Mark Rutte, a purtat deja o discuție cu Trump despre Groenlanda și Arctica, dialogul urmând să continue săptămâna viitoare la Davos. O soluție se va găsi? Timpul va spune. Cert este că miza e prea mare pentru a fi ignorată.