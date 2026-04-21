Un grup de europarlamentari din mai multe partide cere Parlamentului European să renunțe la deplasarea lunară la Strasbourg, cel puțin pe durata crizei energetice. Aceștia susțin că instituția trebuie să practice ceea ce predică și să evite risipa de combustibil pentru călătorii neesențiale. Practic, vorbim despre o navetă lunară a circa 4.000 de parlamentari și angajați.

Scrisori catre presedinta Metsola

Într-o scrisoare adresată președintei Parlamentului, Roberta Metsola, pe 17 aprilie, europarlamentara olandeză Anja Hazekamp și alți membri ai grupului Stânga au fost tranșanți. „Când statele membre și cetățenii UE sunt chemați de instituțiile UE să ia măsuri imediate pentru a economisi energie, este potrivit ca instituțiile UE să dea un exemplu și să contribuie cu o parte echitabilă la economisirea de energie”, se arată în scrisoare. Iar mutarea a aproximativ 4.000 de parlamentari și personal în fiecare lună subminează acest mesaj, pe bune. Hazekamp a subliniat inclusiv recomandările recente ale Comisiei Europene de a reduce cererea de transport și de a lucra de la distanță acolo unde este posibil.

Conservatorii se alatura demersului

Și grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a trimis o scrisoare similară către Metsola. Aceștia argumentează că deplasările costisitoare dus-întors la Strasbourg ar trebui suspendate temporar „în lumina crizei actuale de energie și combustibil pentru avioane”.

Naveta „nu poate fi reconciliată cu ceea ce Comisia le cere cetățenilor și întreprinderilor”, susțin parlamentarii de dreapta.

Ei au cerut președintei Metsola „să ia măsuri decisive fără întârziere” și să suspende călătoriile neesențiale. Scrisoarea se încheie cu o afirmație categorică: „când Uniunea le cere cetățenilor să facă economii, Parlamentul nu poate fi excepția”.

Un precedent periculos pentru Franta

Nu este prima dată când se cere acest lucru. În 2022, un alt grup de parlamentari a solicitat suspendarea sesiunilor de la Strasbourg după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Dar cel mai important precedent a fost creat în timpul pandemiei de Covid. Atunci, președintele David Sassoli a anulat ședințele în 2020, invocând reguli de forță majoră și descriind suspendarea călătoriilor drept o „măsură de securitate” necesară. V-ați fi gândit că s-ar putea repeta? Ei bine, după o absență de 15 luni, parlamentarii au fost obligați să reia sesiunile în orașul francez sub presiunea autorităților de la Paris, care de jumătate de secol au blocat prin veto orice mișcare care ar submina statutul Strasbourgului ca sediu al Parlamentului.

Costuri de peste 113 milioane de euro

Dincolo de criza energetică, discuția este și despre bani. Mulți bani. Un raport din 2014 al Curții de Conturi Europene arăta că costurile anuale ale mutării lunare a Parlamentului la Strasbourg depășeau 113,8 milioane de euro. Stai puțin, asta era acum 10 ani, deci cât o fi costul real astăzi? Ecologiștii au ridicat, si, în mod repetat, semnale de alarmă cu privire la impactul climatic al acestui așa-numit „grand déménagement” (marea mutare).

Dar acum, parlamentarii susțin că șocul actual, determinat de războiul dintre SUA și Israel în Iran și de o iminentă criză de aprovizionare, justifică o flexibilitate similară celei din pandemie. Analiștii avertizează că o perturbare prelungită în Strâmtoarea Hormuz ar putea declanșa o criză energetică globală, deja vizibilă în penuria de combustibil pentru avioane și costurile ridicate la pompă (cu prețul țițeiului urcând peste 100 de dolari pe baril).

O sesiune plenară a Parlamentului este programată să aibă loc la Strasbourg chiar săptămâna viitoare.