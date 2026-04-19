Consultantul economic Adrian Negrescu demontează retorica populistă „Nu ne vindem țara”, readusă recent în spațiul public. Acesta subliniază că marile companii din energie, precum Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz, sunt deja listate pe bursă de ani buni, fără ca statul român să piardă controlul strategic asupra lor. Ba chiar, prezența pe piața de capital a adus rigoare și profitabilitate.

Un mit demontat de bursă

Discursul public a fost inundat de un slogan ce amintește de anii ’90, scos de la naftalină pentru a bloca orice discuție despre eficientizarea companiilor de stat. Numai că politicienii care critică intențiile de privatizare parțială ignoră un fapt esențial. O parte importantă din aceste companii a fost deja vândută pe bursă, iar statul continuă să le dicteze direcția.

Exemplul cel mai bun este Hidroelectrica, protagonista „listării deceniului” din 2023. V-ați gândit vreodată cum stau lucrurile, de fapt? Deși acțiunile se tranzacționează liber, statul român deține în continuare controlul absolut, cu o participație de peste 80%. Listarea nu a periclitat securitatea energetică, ci a impus o transparență care lipsea pe vremea când compania era condusă exclusiv din birourile ministerelor.

„Investitorii privați nu au furat compania, ci au contribuit la o transparență mult mai mare a deciziilor”, subliniază Adrian Negrescu.

Controlul statului, o certitudine matematică

Iar teama pierderii controlului decizional este la fel de nefondată. Cifrele vorbesc de la sine.

În cazul Romgaz, Ministerul Energiei păstrează un pachet majoritar confortabil de 70%, asigurându-se că deciziile strategice, cum este exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep, rămân sub jurisdicție națională. La Transgaz, situația e similară, statul controlând direct aproximativ 58,5% din capitalul social. Teoria „suveranistă” susține că vânzarea unor pachete suplimentare ar înstrăina activele țării. E drept că sună alarmist, dar un calcul simplu arată că vânzarea unui pachet de 7% din Transgaz, de exemplu, ar lăsa statul cu o majoritate absolută de peste 51%.

Dependența toxică de dividende

Dincolo de structura acționariatului, consultantul economic atrage atenția asupra unei probleme structurale grave. Statul a dezvoltat o dependență toxică de dividendele acestor companii. În loc ca profiturile să fie reinvestite pentru expansiune și modernizare, ele sunt adesea confiscate de Guvern pentru a acoperi cheltuieli curente (precum pensiile și salariile din sectorul public). Această practică limitează potențialul de creștere al companiilor și le transformă în simple „pușculițe” electorale.

Adevăratul patriotism economic

Într-o postare detaliată, Adrian Negrescu a explicat pe larg viziunea sa, demontând punct cu punct retorica alarmistă a unor politicieni.

„În ultimele zile a reapărut sloganul populist iliescian care susține că nu trebuie să ne vindem țara, cu referire în principal la companiile din sectorul energetic precum Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz. Politicienii care critică orice intenție de privatizare parțială omit intenționat un detaliu economic fundamental. O parte semnificativă din aceste companii a fost deja vândută pe bursă de ani buni, iar statul român continuă să dicteze ferm direcția acestora. Iar cel mai bun argument îl reprezintă realitatea de pe Bursa de Valori București care contrazice profund discursul alarmist privind pierderea suveranității economice. Aceste companii nu doar că sunt listate public, dar au devenit ancore de stabilitate și profitabilitate pentru zeci de mii de investitori de retail și pentru fondurile de pensii private. Hidroelectrica a reprezentat succesul deceniului prin listarea sa istorică din 2023. În prezent, statul deține peste 80% din acțiuni, în timp ce restul capitalului se tranzacționează liber pe piață. Valoarea de piață a companiei a adus beneficii enorme investitorilor, iar randamentul atractiv al dividendelor menține un interes ridicat pe plan internațional. Mai simplu spus, investitorii privați nu au furat compania, ci au contribuit la o transparență mult mai mare a deciziilor luate de management. Situația este la fel de clară și în cazul Romgaz, unde Ministerul Energiei păstrează un pachet majoritar confortabil de 70%. Compania este extrem de profitabilă, cu o capitalizare excelentă, și joacă un rol important în viitoarea exploatare a gazelor din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Evoluția constantă a acțiunilor Romgaz de la listarea din 2013 a demonstrat că prezența capitalului privat aduce rigoare și guvernanță corporativă modernă, fără să pericliteze securitatea energetică. În cazul Transgaz, statul controlează în mod direct aproximativ 58,5% din capitalul social. Deși aproape jumătate din companie aparține acționarilor de pe bursă, statul este cel care ia deciziile strategice și aprobă bugetele de investiții. Ce susține, în esență, teoria ,,suveranistă’’? Am citit tot felul de mesaje extreme ce reclamă riscul înstrăinării unor active strategice și diminuarea încasărilor anuale la bugetul de stat din dividende. În primul rând, vânzarea unui pachet suplimentar cuprins între 5% și 15% din aceste companii nu înseamnă sub nicio formă pierderea controlului decizional. Dacă statul ar decide astăzi să vândă un pachet de 7% din Transgaz, ar rămâne în continuare cu o participație majoritară absolută de peste 51%. Același principiu se aplică și în cazul unor eventuale oferte secundare la Hidroelectrica sau Romgaz. Controlul rămâne ferm la stat. Cedarea unor pachete minoritare aduce însă capital proaspăt, crește vizibilitatea pieței locale de capital și permite și mai multor români să devină direct coproprietari ai acestor companii strategice. Asta dincolo de faptul că ar aduce câteva miliarde la buget, o gură de oxigen în condițiile situației financiare dificile în care ne aflăm. Listările trebuie făcute bineînțeles în funcție de oportunitățile pieței, nu la comandă. Trebuie pregătite, promovate și susținute pentru ca valoarea acțiunilor să crească, nu să fie vândute cu discount. Vestea bună este că avem profesioniști capabili să facă asta – vezi succesul listării Hidroelectrica. Dincolo de acest aspect, mai e unul la fel de important. Statul trebuie să iasă din această dependență toxică de dividendele produse de aceste companii. În mod normal, firmele ar trebui să își folosească banii pentru investiții, pentru a aduce plus valoare și a se extinde nu pentru a acoperi cheltuielile cu pensii și salarii. Și mai e un lucru important, extrem de relevant. Multe dintre discursurile politice mizează exclusiv pe lipsa de educație financiară a majorității românilor. Faptul că un segment important din populație nu înțelege mecanismele pieței de capital este exploatat cu cinism prin mesaje trunchiate, demne de epoca iliesciană. Adevăratul patriotism economic înseamnă susținerea unor companii de stat transparente, eficiente și listate pe o piață liberă”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de socializare.