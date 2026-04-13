Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă, spune că victoria lui Magyar Péter în Ungaria ar trebui să fie un semnal pentru România, lăudând noul premier drept un „lider european” pregătit și subliniind diferențele față de situația politică internă.

Rezultatul alegerilor din Ungaria a atras atenția la București. Nicu Ştefănuţă, vicepreședinte independent al Parlamentului European, a publicat pe Facebook o analiză în care consideră schimbarea de la Budapesta un semnal important pentru România.

Ce mesaj vine din Ungaria pentru vecinii din România

„românii au un pic de gândit”

Declarația sa vine după un scrutin care a pus capăt celor 16 ani de conducere ai lui Viktor Orbán.

Ştefănuţă nu doar observă schimbarea, ci o vede ca pe un moment de cotitură pentru regiune.

„Azi a murit un lider eurasiatic și s-a născut un lider european!”

În opinia sa, succesul lui Magyar ar trebui să fie o oglindă pentru clasa politică românească și pentru alegători. Ideea că Ungaria „ne-a luat faţa” cu această victorie democratică apare clar în comentariile sale.

Ce vede diferit Ștefănuță la noul lider din Ungaria

Ştefănuţă evidențiază calitățile noului premier maghiar:

„Este minunat să vezi un om tânăr, în forță, care vorbește bine, clar, ferm. Da, contează pentru că oamenii își fac impresii subiective și se folosesc de orice detaliu pentru asta, de la cum stă costumul pe tine, la dicție, la hotărârea și încrederea pe care le manifești. Omul a venit cu un plan din prima zi și a răspuns la întrebări despre nenumărate subiecte. Pentru fiecare, are un plan. Așa se face. Spre contrast, vă rog să vă gândiți că la noi au trecut un an și jumătate și o bună parte din populație vrea «turul doi înapoi»”

Ştefănuţă vede în Magyar un reprezentant al unei noi generații de lideri europeni, necesară într-o perioadă de criză.

„Domnul Magyar a spus foarte clar că e criză de leadership la UE și are completă dreptate.”

Un alt aspect subliniat este independența noului premier.

„Péter nu stă la mâna a zece sforari care să pună ei nume în locul lui”

Ungaria schimbă direcția și România privește cu atenție

Ştefănuţă compară cele două țări și reacțiile piețelor ca un semn de încredere în noua direcție a Ungariei.

„Eu dacă aș fi investitor german, m-aș uita mult mai atent la Ungaria decât la România azi. Nu degeaba a și crescut forintul solid astăzi, nu degeaba au crescut acțiunile la bursă. Mai adăugați și deschiderea tânărului lider spre zona euro și comparați cu bătrâna politică bnr-istă de a propti la infinit Leul și aveți o imagine cât se poate de contrastantă”

Problemele structurale din România sunt aduse în discuție.

„Da, cu o victorie superbă și democratică, Ungaria ne-a luat fața. Unde mai pui că nu am făcut investiții, cu infrastructura tot în plop suntem.”

Un detaliu din geopolitică schimbă perspectiva

Ştefănuţă vorbește și despre abordarea geopolitică.

„«Geografia e geografie» – ceva ce nu se înțelege la București. Magyar a spus că geografia contează și că locul Ungariei e în Europa. Punct.”

Această claritate este pusă în contrast cu ceea ce percepe el în România, unde establishmentul caută soluții fanteziste, fără a convinge la nivel european.

Schimbarea de la Budapesta pune presiune pe București

Contextul acestor comentarii este înlăturarea de la putere a lui Viktor Orbán după 16 ani. Alegerile de duminică au marcat o înfrângere clară pentru Fidesz. Orbán a recunoscut rezultatul, spunând că este „clar” și „dureros”, dar a promis că nu va renunța, urmând să fie lider al opoziției.

Pentru Ştefănuţă, atenția se îndreaptă spre viitor și spre implicațiile pentru România. Analiza sa sugerează că România riscă să rămână în urmă dacă nu ține pasul cu schimbările din regiune și cu așteptările unei noi generații de lideri.

Succesul lui Magyar, bazat pe pregătire, claritate și o viziune pro-europeană, ar trebui să provoace o reflecție serioasă în mediul politic românesc și în societate.

Viitorul relațiilor bilaterale și rolul celor două țări în Uniunea Europeană vor fi esențiale. Ştefănuţă sugerează că Ungaria, sub noul lider, și-a schimbat dinamica, iar România ar trebui să își reevalueze propriile priorități și strategii pentru a nu rămâne în urmă.