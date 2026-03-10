Preşedintele Nicuşor Dan solicită Uniunii Europene să adopte de urgență măsuri pentru a reduce prețul energiei și a stimula competitivitatea economică. Apelul a fost făcut marți, în cadrul unei reuniuni a grupului de state „Prietenii Competitivităţii”, pe fondul presiunii tot mai mari asupra industriei și a cetățenilor.

Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii Consiliului European din 19-20 martie 2026. Potrivit Stirileprotv, Nicuşor Dan a descris întâlnirea ca fiind un exercițiu de coordonare esențial. „Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferinţă a grupului de state «Prietenii Competitivităţii». A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării poziţiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026”, a declarat acesta într-o postare pe platforma X.

Ce a declanșat apelul de urgență

Principalul subiect abordat în cadrul videoconferinței a fost legat de prețurile la energie și impactul lor direct asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene. Situația este agravată de creșterea recentă a prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, o consecință a crizei din Orientul Mijlociu. Această dinamică pune o presiune suplimentară pe industrie și pe consumatorii casnici din statele membre.

Consens pentru o strategie pe termen lung

Șeful statului a accentuat că între liderii participanți a existat un consens privind necesitatea unor acțiuni rapide. El a detaliat atât soluțiile imediate, cât și viziunea pe termen mediu și lung, care ar trebui să se concentreze pe resursele proprii ale Uniunii. Obiectivul final este consolidarea autonomiei energetice a blocului comunitar.

„Am subliniat nevoia şi importanţa unor măsuri urgente pentru scăderea preţului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei şi cetăţenilor şi să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanţi. În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu şi lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii şi revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european. În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să îşi consolideze autonomia în acest sector şi să îşi reducă dependenţele cât mai rapid”, a argumentat Nicuşor Dan.