Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și a aprobat rapid numirile interimarilor propuși de Guvern. Luni, liderii partidelor pro-europene sunt chemați la discuții la Cotroceni.

Modificările recente de pe scena politică din România aduc în atenție noi pași la nivel guvernamental. După ce miniștrii PSD au anunțat că părăsesc Executivul, Președintele a reacționat rapid. Toți ochii sunt acum pe ce urmează și pe modul în care ministerele vor funcționa în perioada de tranziție.

Semnăturile care schimbă totul

Sâmbătă, la Cotroceni, Președintele Nicușor Dan a transmis pe rețelele de socializare că a semnat atât demisiile miniștrilor PSD, cât și numirile celor care vor asigura interimatul la ministere.

Prin acest gest, ieșirea PSD din Guvern devine oficială, iar interimarilor li se permite să preia rapid atribuțiile. Toate propunerile au venit din partea Guvernului, iar procedura administrativă s-a desfășurat fără întârzieri.

Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, a anunțat președintele într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a precizat că va rămâne un mediator între partidele politice. El a anunțat deja o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor pro-europene pentru a aborda subiecte importante pentru România.

Noi nume la conducerea ministerelor

Joi, miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvern. Printre aceștia se află Ciprian Șerban la Transporturi, Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, Radu Marinescu la Justiție și Florin Manole la Muncă. Marian Neacșu a renunțat la funcția de vicepremier.

Imediat după aceste demisii, premierul Ilie Bolojan a anunțat cine va prelua temporar portofoliile rămase libere. Dragoș Pîslaru va conduce interimar Ministerul Muncii, Cseke Attila revine la Sănătate, Tanczos Barna va gestiona Agricultura, iar Cătălin Predoiu va merge la Justiție.

Premierul Bolojan va asigura interimatul la Ministerul Energiei, iar Radu Miruță va coordona Transporturile. Funcția de vicepremier va fi ocupată, temporar, de Oana Gheorghiu.

Toate aceste schimbări au fost comunicate rapid Administrației Prezidențiale, iar documentele au fost înregistrate joi seară. Următorul pas este publicarea decretelor în Monitorul Oficial, după care interimarilor li se vor delega atribuțiile oficial.

Primele mișcări după schimbare

După ce decretele vor apărea în Monitorul Oficial, miniștrii interimari vor începe să își exercite atribuțiile. Unii dintre ei s-au prezentat deja la ministere pentru a prelua efectiv conducerea. De exemplu, premierul Ilie Bolojan a mers vineri la Ministerul Energiei pentru a coordona activitatea de acolo.

La Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că va avea loc o procedură de predare-primire cu Cseke Attila, care a mai condus acest minister. Astfel, tranziția se face cât mai eficient, pentru a nu afecta activitatea instituției.

Între timp, Președintele Nicușor Dan a chemat pentru luni liderii celor patru partide pro-europene, precum și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, la Cotroceni. Discuțiile vor viza programe esențiale pentru România, cum ar fi SAFE și PNRR.

Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, precizează șeful statului.

Aceste programe sunt considerate cruciale pentru dezvoltarea țării, iar dialogul între partide este văzut ca fiind esențial pentru implementarea lor.

Ce urmează la Cotroceni

Luni, la Cotroceni, liderii politici vor discuta despre prioritățile țării și despre cum pot colabora pentru stabilitatea guvernamentală. Aceste întâlniri sunt importante pentru continuitatea proiectelor strategice și pentru menținerea unui climat politic echilibrat.

Chiar dacă miniștrii PSD au ieșit din Guvern, partidul rămâne parte a coaliției, iar dialogul între partenerii de guvernare continuă. Președintele și-a reafirmat rolul de mediator, subliniind importanța cooperării pentru depășirea acestei perioade de tranziție.

Publicul urmărește cu atenție fiecare evoluție, iar fiecare decizie contează pentru funcționarea Guvernului. De la instalarea interimarilor la discuțiile despre implementarea PNRR și a altor programe strategice, totul este monitorizat atent.

Urmează o perioadă în care stabilitatea politică și colaborarea între partide vor fi puse la încercare. România are nevoie de o guvernare eficientă pentru a continua proiectele de dezvoltare, iar coordonarea între liderii politici poate face diferența.

Atenția rămâne pe modul în care vor fi gestionate aceste schimbări și pe rezultatele discuțiilor de la Cotroceni. Implementarea PNRR și a celorlalte programe importante depinde de capacitatea guvernului de a lucra unitar și eficient.