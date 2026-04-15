Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan s-au întâlnit miercuri la Cotroceni, în timp ce PSD se pregătește să consulte membrii săi pe 20 aprilie despre rămânerea în coaliția de guvernare.

Discuții prelungite la Cotroceni într-un moment tensionat

Miercuri, la Palatul Cotroceni, președintele României și premierul Ilie Bolojan au avut o discuție care a durat aproape două ore, potrivit unor surse oficiale.

Nu au fost oferite detalii clare despre ce s-a discutat, însă contextul politic actual face ca întâlnirea să fie una deosebit de relevantă.

Acest dialog vine pe fondul unor tensiuni crescute în coaliția de guvernare, iar întâlnirile la nivel înalt devin tot mai dese.

Mișcări strategice în interiorul PSD înainte de ziua decisivă

Partidul Social Democrat urmează să ia o decizie importantă privind rămânerea la guvernare. Pe 20 aprilie, PSD va organiza o consultare internă cu participarea a circa 5.000 de membri, care vor fi întrebați dacă partidul ar trebui să continue în actuala coaliție.

Rezultatul acestei consultări ar putea schimba echilibrul politic și arată clar tensiunile interne din PSD, dar și din coaliție.

Președintele Nicușor Dan a precizat recent că are discuții periodice, informale, atât cu premierul Bolojan, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Am discuții informale cu premierul Bolojan și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și, în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situația se acutizează în coaliție”, a spus Dan, adăugând că astfel de întâlniri au loc aproape săptămânal.

Liderii politici își fac calculele pentru perioada următoare

Nicușor Dan a subliniat că va face tot ce poate pentru a păstra coaliția unită și a insistat pe colaborarea celor patru partide pro-occidentale.

Premierul Ilie Bolojan a respins ideea unei posibile demisii, spunând că nu are în vedere acest lucru și că va încerca să se comporte responsabil cât timp ocupă această funcție. El a transmis că cei care provoacă crizele trebuie să își asume consecințele.

Semnale din partea PSD privind starea economiei

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția asupra dificultăților economice cu care se confruntă România. El a spus miercuri: „Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare”, adăugând că „economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”.

Grindeanu a mai spus: „Potrivit lui Grindeanu, a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid.”

Toate privirile se îndreaptă spre decizia care poate schimba totul

Etapa următoare este consultarea internă a PSD din 20 aprilie, care va influența decisiv pașii următori ai partidului și ai coaliției.

Dacă majoritatea membrilor votează pentru ieșirea din coaliție, guvernul riscă să piardă majoritatea parlamentară, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe premierul Bolojan.

Întâlnirea de la Cotroceni poate fi văzută ca o încercare de a găsi o soluție înainte ca situația politică să se deterioreze. Nicușor Dan încearcă să mențină dialogul deschis între toți liderii politici implicați.

Rămâne de urmărit dacă aceste discuții vor reuși să stabilizeze scena politică. Decizia PSD va marca un moment important pentru viitorul guvernării.

Atenția tuturor este acum pe consultarea PSD și reacția celorlalte partide din coaliție. Zilele următoare vor fi decisive pentru direcția politică a României.