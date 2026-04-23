Președintele României participă la reuniunea UE în Cipru. El afirmă că România are nevoie de o Uniune puternică pentru a-și asigura prosperitatea și securitatea, subliniind necesitatea identificării unor noi resurse pentru bugetul european.

În aceste zile, pe insula Cipru, are loc o întâlnire importantă între liderii europeni. Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la discuții care vizează direct interesele cetățenilor. Temele principale se concentrează pe modul în care Uniunea va răspunde la crizele actuale și pe viitorul buget comun european.

Discuții tensionate pe insula Cipru despre viitorul Uniunii

Nicuşor Dan: „Particip în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European. Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil.”

Se pune accent pe un răspuns coordonat la evoluțiile din Orientul Mijlociu, care pot avea efecte asupra întregii Uniuni. Un alt subiect important este asigurarea rezervelor de combustibil pentru statele membre.

Pe lângă aceste provocări urgente, sunt analizate și teme strategice pe termen lung. Întâlnirea creează cadrul pentru discuții înainte de deciziile oficiale. Contextul geopolitic actual face ca aceste negocieri să fie cu atât mai importante.

Negocieri intense pentru bugetul european și rolul României

Un punct esențial pentru România la această reuniune este viitorul buget al Uniunii Europene. Nicușor Dan a arătat că discuțiile sunt în desfășurare și că vor fi necesare decizii dificile din partea tuturor liderilor europeni.

Nicuşor Dan: „România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică, iar în practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre.”

Bugetul are o miză majoră, pentru că, așa cum spune președintele, România poate avea prosperitate și siguranță doar într-o Uniune solidă și puternică. Practic, asta înseamnă că trebuie găsite surse noi de finanțare pentru bugetul european.

Șeful statului a explicat că aceste resurse suplimentare se vor transforma în investiții concrete în fiecare țară membră. Cu alte cuvinte, fondurile alocate Uniunii revin sub formă de proiecte utile pentru țări ca România.

Cum se conturează prioritățile Uniunii pentru următorii ani

Nicuşor Dan: „Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată. Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari.”

Uniunea trebuie să investească și în domenii strategice precum competitivitatea și securitatea, dar și în menținerea unei Politici Agricole Comune solide și în proiecte de conectivitate și inovare, în special pentru vecinătatea apropiată.

Planuri pentru resurse noi și pași rapizi în competitivitate

Nicuşor Dan: „E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirea obiectivelor pe care i le trasăm. Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață” va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European.”

Este important ca Uniunea să aibă suficiente resurse proprii pentru a-și îndeplini obiectivele. Fără aceste fonduri, eforturile pentru coeziune, securitate și competitivitate ar putea fi insuficiente.

Acest progres se reflectă în „Foaia de parcurs «One Europe, one market»”, un document strategic care va fi prezentat și semnat la reuniunea informală din Cipru. Documentul marchează un pas concret către o piață unică europeană mai eficientă.

Decizii cheie pe masa liderilor europeni în următoarea perioadă

Discuțiile din Cipru pun bazele unor decizii importante pentru perioada următoare. Mesajul transmis de președintele României este clar: prosperitatea și securitatea țării depind de soliditatea Uniunii Europene.

Găsirea unui acord privind noile resurse pentru bugetul UE rămâne o provocare majoră. Alegerile vor fi dificile, după cum a anticipat și Nicușor Dan. Totuși, el observă progrese, în special în domeniul competitivității.

Viitorul buget european va trebui să echilibreze investițiile în coeziune, atât de importante pentru România, cu noile nevoi privind securitatea și tranziția verde. Cum se va ajunge la acest echilibru va deveni clar în perioada următoare, în urma discuțiilor deschise la Cipru.

Reuniunea informală de acum pregătește terenul pentru decizii dificile. România va continua să-și susțină poziția, subliniind importanța coeziunii și a unei Uniuni Europene puternice pentru viitorul său.