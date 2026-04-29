Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm în contextul moțiunii de cenzură care vizează Guvernul Bolojan, subliniind că, indiferent de rezultatul votului din Parlament, direcția strategică a țării nu se va schimba. Declarațiile sale vin să calmeze eventualele turbulențe, în special în mediul economic și pe piețele financiare, atente la stabilitatea politică de la București.

Direcția pro-occidentală, o certitudine?

Întrebat direct despre scenariul în care moțiunea de cenzură este adoptată, iar partide precum PNL și USR ar putea refuza noi negocieri cu PSD, șeful statului s-a arătat convins de păstrarea parcursului euro-atlantic al României. V-ați întrebat ce opțiuni ar mai rămâne pe masă? Președintele le enumeră, dar insistă pe un singur rezultat final.

„Sunt partide care au spus asta şi trebuie să luăm asta în considerare. Pe de altă parte, trebuie să păstrăm direcţia occidentală a României. Şi atunci o să vedem, o să fie nişte discuţii, la discuţiile astea, cum am spus, fiecare din părţi îşi va spune părerea. Şi sunt scenarii, (guvern, n.r.) majoritar, minoritar, cu susţinere, dar ce vreau să reiterez este convingerea mea că rezultatul va fi, repet, în ipoteza că moţiunea trece, o continuare a direcţiei pro-occidentale”, a explicat Nicușor Dan.

Mesajul pentru piețele financiare

Dincolo de jocurile politice, miza principală în cazul unei crize guvernamentale este proiectarea stabilității. Președintele a accentuat importanța unor consultări rapide pentru formarea unui nou executiv, un semnal esențial pentru investitori și partenerii externi. Într-o declarație preluată miercuri de Economica, șeful statului a legat direct soarta politică de cea economică.

„E important şi pentru cetăţenii români, e important şi pentru pieţele financiare de care depindem ca România să proiecteze stabilitate. Însă, România păstrează direcţia pro-occidentală şi există voinţă politică la nivelul partidelor pentru asta. Asta este extrem de important”, a subliniat el.

Stabilitatea este, așadar, cuvântul cheie.

O responsabilitate împărțită

Șeful statului a recunoscut, e drept, eșecul coaliției actuale (după doar 10 luni de guvernare), considerând că responsabilitatea este una comună. Pana la urma, toți actorii politici implicați au contribuit la situația actuală.

„Noi am pornit toţi acum 10 luni crezând că această coaliţie va fi trainică şi nu s-a întâmplat. Şi atunci, clar că fiecare dintre noi are responsabilitate pe asta”, a admis președintele. Iar în ceea ce privește relația sa cu partidele din coaliție, Nicușor Dan a menționat că nu a resimțit tensiuni directe. „Suntem într-un mediu politic şi actorii politici acţionează, uitându-se fiecare la aşteptările publicului lui. Ce pot să spun este că, aşa cum s-au desfăşurat lucrurile în aceste 10 luni, am încercat să fiu un preşedinte mediator, cu dialog constructiv cu fiecare dintre părţi. (…) Nu am văzut, din nicio parte, vreo agresiune, adversitate la adresa mea”, a afirmat șeful statului.

Contextul moțiunii de cenzură

Documentul care ar putea duce la căderea Guvernului a fost prezentat miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moțiunea, inițiată de AUR și citită de liderul senatorilor acestui partid, Petrișor Peiu, poartă un titlu extrem de critic: „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Dezbaterea și votul final asupra documentului sunt programate pentru marțea viitoare, moment ce va clarifica peisajul politic pentru următoarea perioadă.