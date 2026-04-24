Președintele Nicușor Dan a tranșat una dintre cele mai fierbinți teme ale momentului politic. Vineri, după summitul UE din Cipru, șeful statului a anunțat clar că nu va accepta niciodată un guvern minoritar, fie el PNL sau PSD, care să fie susținut din Parlament de partidul AUR. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Linia roșie trasată de Nicușor Dan

Întrebat direct despre o posibilă alianță, șeful statului a fost categoric. El a pus capăt speculațiilor privind un guvern minoritar sprijinit de suveraniști.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a menționat șeful statului.

Dar cum rămâne cu o coaliție directă PNL-AUR? V-ați gândit la asta?

Președintele a fost la fel de tranșant și în acest scenariu, deși îl consideră improbabil. „Cred că răspunsul e același. cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el.

Reacție rapidă de la SNSPA

Poziția președintelui a fost salutată imediat de Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Într-o postare pe Facebook, acesta a lăudat decizia lui Dan, considerând-o esențială pentru credibilitatea României.

Pana la urma, e o chestiune de principii.

„Poziția Președintelui Nicușor Dan este corectă: nu poți construi un guvern minoritar pro-european sprijinit, chiar și indirect, de forțe politice extremiste. O astfel de formulă ar genera incoerență, vulnerabilitate și ar afecta credibilitatea angajamentelor europene ale României”, a scris Pricopie.

Avertisment pentru politicienii „flexibili”

Rectorul SNSPA a continuat, criticând tendința unor lideri politici de a negocia cu partidele suveraniste doar pentru un calcul de moment. E drept că jocurile politice sunt complicate, dar unele linii nu ar trebui trecute.

„În același timp, graba unor politicieni de a „reevalua la bucată” actorii suveraniști, în contextul actualei crize guvernamentale, reprezintă o eroare strategică. Dincolo de calculul politic de moment, o asemenea abordare indică o înțelegere insuficientă a riscurilor pe care le implică relativizarea valorilor democratice și a orientării pro-europene”, a adăugat el.

Iar mesajul său a inclus și o laudă pentru UDMR. „Mă bucur că, în aceeași linie cu Președintele Nicușor Dan, UDMR are un mesaj clar și nu lasă loc speculațiilor. În perioade de criză, testul real al leadershipului nu este flexibilitatea fără limite, ci capacitatea de a rămâne consecvent unor principii fundamentale”, a conchis rectorul SNSPA.

Ce se întâmplă în culise

Declarațiile vin în contextul în care PNL ar fi început deja negocieri cu unii parlamentari din opoziție, inclusiv de la AUR. Numai că președintele nu pare să creadă în trădări individuale în tabăra suveranistă.

Întrebat despre aceste discuții, Nicușor Dan a oferit o perspectivă interesantă asupra disciplinei de partid (chiar și la AUR).

„AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu îmi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”, a explicat șeful statului.