Președintele Nicușor Dan a tranșat joi, 26 martie, speculațiile privind posibile alianțe politice cu AUR. Prezent la Gala Colegiului Medicilor din România, șeful statului a afirmat că partidele din actuala coaliție sunt determinate să continue guvernarea împreună, excluzând scenarii de tipul PSD-AUR sau PNL-AUR.

Coaliția merge mai departe

Scenariile vehiculate în spațiul public sunt respinse ferm. Nicușor Dan a subliniat că a discutat cu toți liderii partidelor aflate la putere și că mesajul a fost unul unitar, de continuare a actualei formule de guvernare.

„Am spus și repet, în discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința lor este să continue să guverneze împreună. Aceste patru partide și minoritățile naționale își doresc să guverneze și, așa cum am spus, sunt obligate să guverneze împreună”, a declarat președintele României.

Risc de raționalizare a carburanților?

Dar ce se întâmplă cu prețurile la pompă? Pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, președintele a fost întrebat despre un posibil risc de raționalizare a combustibilului în România.

Deocamdată, nu e cazul.

Numai ca lucrurile s-ar putea schimba rapid, în funcție de evoluția pieței internaționale. Șeful statului a lăsat de înțeles că Guvernul este pregătit să intervină dacă situația o va impune.

„Pe orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare. Tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul acesta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni o să vedem o dinamică. Adică o să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actorii din piața asta și măsuri.”

Legea femicidului, sub lupă

Un alt subiect fierbinte abordat a fost legea privind combaterea femicidului. Iar președintele a promis o analiză atentă a formei finale a legii, venită de la Parlament, înainte de a o promulga. Cum vine asta? E drept că șeful statului vrea să se asigure că noile prevederi nu vor bulversa echilibrele deja existente în Codul penal (un document extrem de complex).

„Știu că a plecat într-o formă, că această formă a fost schimbată cu amendamente de ambele camere ale Parlamentului. Ce pot să vă spun este că o să ne uităm cu atenție la lege. clar, voința noastră este de a limita cât de mult acest fenomen care este degradant pentru orice societate. Însă ne vom uita cu atenție, pentru că atunci când intervii la codul penal, trebuie să ai grijă să nu strici niște echilibre care sunt formate. Voința noastră este de a acționa în direcția bună.”

Niciun răspuns clar despre accize

Întrebat direct despre propunerea de a scădea accizele la carburanți, ca măsură de temperare a prețurilor, președintele a evitat un răspuns tranșant. A menționat doar că orice decizie de acest fel trebuie luată strict pe baze economice, mai ales în contextul actual de criză.