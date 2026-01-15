România sprijină demersurile președintelui american Donald Trump pentru negocierea păcii în Ucraina, a anunțat joi, 15 ianuarie, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a condiționat succesul negocierilor de renunțarea Rusiei la „abordarea contraproductivă” actuală, conform Adevărul.

Sprijin pentru eforturile de pace americane

Poziția statului român față de conflictul din Ucraina a fost detaliată de președintele Nicușor Dan la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. El a afirmat că România susține ferm eforturile lui Donald Trump pentru o pace rapidă și durabilă în țara vecină. Succesul acestui demers depinde de existența unor garanții de securitate solide, care să asigure stabilitatea regională pe termen lung. Nicușor Dan a adăugat că România este pregătită să contribuie substanțial la implementarea acestor garanții, alături de partenerii strategici.

Șeful statului a accentuat importanța unei soluții negociate pentru a opri agresiunea și a restabili ordinea internațională bazată pe reguli. Sprijinul pentru inițiativa americană reflectă parteneriatul strategic dintre România și SUA, în special privind securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic. Contribuția României ar putea consta în expertiză diplomatică și politică sau în participarea la mecanisme de monitorizare a păcii după încheierea unui acord.

Miza conflictului și principiile securității colective

Finalul războiului din Ucraina va avea consecințe profunde asupra întregii arhitecturi de securitate europene, a avertizat președintele Nicușor Dan. El a subliniat că valorile de bază ale securității colective trebuie să rămână nealterate. Printre principiile fundamentale menționate se numără respectul pentru Carta ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor, piloni considerați nenegociabili.

Nicușor Dan a calificat efortul pentru pace drept un moment de răscruce pentru comunitatea internațională. „Pacea în Ucraina reprezintă un test esenţial, pe care sperăm să îl trecem cu înţelepciune și curaj”, a declarat șeful statului. El a adăugat că orice soluție trebuie să fie justă și să respecte dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor, fără ingerințe externe și cu granițele sale recunoscute internațional.

Poziția Rusiei, un obstacol în calea negocierilor

Președintele a vorbit și despre atitudinea Federației Ruse, pe care a numit-o „contraproductivă”. Această abordare a Moscovei subminează eforturile diplomatice și împiedică găsirea unei soluții, a explicat Nicușor Dan. El a susținut că nu există semne concrete privind disponibilitatea Rusiei de a se angaja sincer în negocieri, lipsa de deschidere a Kremlinului fiind principalul obstacol.

Pentru a determina Moscova să își schimbe poziția, șeful statului a propus continuarea și intensificarea presiunilor internaționale. „În acest context, cred că doar intensificarea presiunilor asupra Rusiei, inclusiv prin sancţiuni, poate aduce ţara la masa negocierilor”, a afirmat preşedintele. Declarația sa indică faptul că o relaxare a presiunilor ar reduce motivația Rusiei de a negocia în termeni acceptabili.

Rolul României în viitorul Ucrainei și speranța pentru 2026

Nicușor Dan a reafirmat angajamentul pe termen lung al României față de Ucraina. El a precizat că țara noastră se va implica activ în reconstrucția Ucrainei după încheierea conflictului. Sprijinul va fi acordat atât direct, prin proiecte bilaterale, cât și politic, prin susținerea reformelor pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Președintele a adăugat că solidaritatea cu poporul ucrainean nu este un demers pe termen scurt. „Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua și în 2026 pe toate palierele – umanitar, politic, economic și securitar”, a adăugat Nicuşor Dan. El și-a exprimat speranța că anul 2026 ar putea fi un an al păcii în Europa, obținută printr-o soluție negociată care să asigure stabilitate pe termen lung.