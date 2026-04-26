O nouă ordonanță de urgență, promovată de Diana Buzoianu, vrea să bage la închisoare pe oricine distruge spații verzi mai mari de un hectar. La prima vedere, sună bine. Numai că, la o privire mai atentă, activiștii de mediu spun că legea are o hibă majoră care ar putea, culmea, să ajute dezvoltatorii imobiliari.

O inițiativă cu intenții bune

Proiectul de OUG trimis la avizare de Diana Buzoianu este clar în intenții. Inițiativa „face din distrugerea sau tăierea arborilor, chiar și din intravilan, chiar și din proprietate privată, infracțiune, dacă sunt distruse spații verzi mai mari de un hectar!”

scopul este să prevină dezastre ecologice precum cel din Parcul IOR din Capitală. „: ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă și în alte parcuri, să fie sancționat cu închisoarea! Orașele noastre și-așa au prea puține spații verzi. Haideți să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, a afirmat ministra.

Abordarea este greșită

Dan Trifu, președintele Asociației Eco-Civica, susține că lucrurile stau puțin diferit. Limita de un hectar este mult prea permisivă pentru orașe aglomerate, unde fiecare metru pătrat de verdeață contează enorm. E drept că mulți edili ar intra sub incidența legii, dar răul a fost deja făcut în mare parte.

„Cam toți primarii orașului ar fi vizați de actuala lege. Numai că problema este că, la momentul actual, deja dezvoltatorii și primarii și-au cam făcut ‘meandrele’: au tăiat parcuri retrocedate, au amenajat parcări, au modificat trame stradale. Vorbim, de fapt, despre o distrugere sistematică a spațiilor verzi, făcută exact în sensul dorit de ei. Din acest punct de vedere, legea vine prea târziu”, explică Trifu.

Mai mult, organizațiile civice sunt nemulțumite de forma actuală a ordonanței. „Suntem nemulțumiți de forma ordonanței pentru că ea stabilește că devine infracțiune doar dacă tai minimum un hectar de spațiu verde. Ori abordarea este greșită”, adaugă activistul de mediu.

Contradicția cu Codul Silvic

Dar cum vine asta, mai exact? V-ați gândit vreodată cum se măsoară o astfel de infracțiune? Propunerea ONG-urilor este simplă și se bazează pe o lege deja existentă: Codul Silvic. Acesta nu se raportează la suprafață, ci la cantitatea de lemn tăiată.

„Noi am spus foarte clar: nu trebuie să te raportezi la suprafață, ci la cantitatea de material lemnos, așa cum prevede Codul silvic. Dacă tai mai mult de 5 metri cubi, devine infracțiune. Este o regulă deja existentă”, spune Dan Trifu.

Logica e simplă.

„Sunt zone verzi care pot avea suprafață mare, dar vegetație puțină, și invers. Poți avea un hectar cu densitate mare de arbori, unde rezultă 50, 100 de metri cubi de lemn. Pentru o astfel de cantitate, Codul silvic prevede până la șase ani de închisoare. În schimb, după ordonanță, dacă nu atingi pragul de un hectar, poți scăpa doar cu amendă. Este o contradicție clară”, punctează președintele Eco-Civica.

Practic, se creează o portiță de scăpare. „Trebuie să ne gândim că sunt zone verzi care au mai puține plantări. Dar ca suprafață ele au un hectar. Deci ai putea distruge un hectar fără să ți se întâmple așa mai nimic, sau niște amenzi pe care le poți contesta”, mai spune acesta.

O lege care repară o problemă creând alta

În opinia activistului, soluția era mult mai la îndemână și nu necesita o ordonanță complet nouă. O simplă modificare a Codului Silvic ar fi rezolvat totul (o problemă veche și nerezolvată de ani de zile).

„Nu era nevoie de această ordonanță dacă se corecta clar articolul din Codul silvic. Era suficient să se precizeze explicit că, și în mediul urban, tăierea a peste 5 metri cubi de vegetație constituie infracțiune. De ani de zile spunem același lucru și nu suntem ascultați. Rezultatul: parcuri distruse, zone întregi afectate, IOR, Grozăvești, nordul Capitalei. Ordonanța ar fi trebuit să repare o lacună din Codul silvic, dar, din păcate, a creat o altă problemă”, a declarat Dan Trifu.

Primăriile, abonate la procese și amenzi

Între timp, lupta pentru spațiile verzi se duce în instanță. Garda Națională de Mediu a amendat cu 50.000 de lei primăria condusă de Robert Negoiță pentru lucrări neautorizate în Parcul IOR. Iar în 2023, Nicușor Dan anunța o amendă record de 35 de milioane de euro pentru proprietarii zonei retrocedate din același parc.

Și lista abuzurilor continuă, conform lui Trifu. „Cei care au afectat cel mai mult spațiile verzi sunt primarul Sectorului 3 și primarul Sectorului 4. Există în continuare procese legate de PUZ-urile sectoarelor 6 și 4, precum și PUZ-ul Sectorului 2, care, după atâția ani, se rejudecă la Ploiești. Sunt lucruri extrem de grave care s-au întâmplat și care pot continua să se întâmple atâta timp cât abordarea se face raportându-ne la suprafață și nu la indicatori urbanistici relevanți”.

Zonele vizate sunt diverse, de la malurile lacurilor și baze sportive până la spațiile verzi dintre blocuri, majoritatea având sub un hectar, ceea ce le-ar scoate de sub incidența noii legi.

Activiștii nu renunță. Aceștia au precizat că vor insista pe lângă Ministerul Mediului pentru modificarea OUG.