Guvernul Ungariei va renunța la opoziția sa față de împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei. Anunțul, care pune capăt unui blocaj de patru luni, a fost semnalat de premierul desemnat, Péter Magyar, în cadrul unei conferințe de presă la Budapesta.

O decizie deja luată

Péter Magyar a explicat că, în viziunea sa, decizia UE privind împrumutul „a fost deja luată în decembrie”. Iar noua administrație Tisza, pe care o va conduce, „ar dori să fie coerentă” cu angajamentele asumate anterior. Această declarație marchează o ruptură clară de politica fostului premier, Viktor Orbán.

Deși Orbán a aprobat inițial împrumutul la un summit al liderilor UE la sfârșitul anului trecut, el a revenit ulterior asupra acordului. O mișcare considerată o încălcare a protocolului normal. Condiția sa era ca fondurile să nu fie eliberate până când Ucraina nu repara o conductă care transportă petrol rusesc spre Ungaria, acuzând Kievul că tergiversează lucrările.

Miza blocajului

Trezoreria Ucrainei, epuizată după ani de război, s-ar confrunta cu un deficit uriaș dacă împrumutul nu este aprobat până în luna mai. Liderii europeni sperau să rezolve problema la summitul de luna trecută, însă Orbán, alături de premierul slovac Robert Fico, a insistat că banii nu pot fi virați până când fluxul de petrol nu este garantat.

Numai că acum, pentru deblocarea împrumutului, nu va mai fi necesară o nouă întâlnire a liderilor. Magyar a sugerat că decizia ar putea fi luată chiar înainte ca guvernul său să preia oficial mandatul, lucru care ar trebui să se întâmple în cursul acestei luni.

Undă verde, dar fără contribuție

Chiar dacă Ungaria permite ca împrumutul să meargă mai departe, țara nu va contribui financiar. Până la urmă, cum vine asta? Magyar a fost foarte clar în această privință.

„Voi discuta cu liderii europeni, dar personal sunt de acord că Ungaria ar trebui să opteze pentru excludere, Ungaria se află într-o situație foarte dificilă”, a declarat el. „Nu putem contracta și mai multe împrumuturi, deficitul bugetar al Ungariei s-a triplat din 2010.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Schimbare de gardă la Budapesta

Péter Magyar, un fost aliat al lui Orbán, a câștigat alegerile de duminică cu o supermajoritate de două treimi în parlament. Victoria sa zdrobitoare a pus capăt celor 16 ani de mandat ai fostului său șef. Noul premier a promis măsuri drastice împotriva corupției și a acuzat guvernul demisionar de „trădare” pentru sprijinul acordat Rusiei.

Magyar a transmis și un avertisment direct predecesorului său. A spus că, deși Orbán „va fi în continuare un prim-ministru interimar”, acesta „nu ar trebui să ia decizii peste capul meu”.