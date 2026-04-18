Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat dur sâmbătă, într-o postare pe Facebook, la acuzațiile privind o presupusă vânzare a companiilor strategice ale statului. Ea susține că reforma se bazează pe documente asumate de întreaga coaliție, inclusiv de PSD, și acuză un joc politic duplicitar și obstacole puse deliberat pentru a bloca procesul.

„Adevărul despre reforma companiilor de stat: de când am intrat în Guvern, am ales să nu comentez public numeroasele dispute politice. Nu am atacat pe nimeni și nu m-am plâns niciodată de obstacolele întâlnite, deși ele nu erau niște piedici care îți apar pur și simplu în drum, ci obstacole puse acolo deliberat ca să îți rupi gâtul”, a scris Oana Gheorghiu, adăugând că a decis să vorbească abia când munca sa a fost folosită pentru „manipulare politică”.

Mandat asumat de toată coaliția

Reforma nu este o invenție personală, insistă vicepremierul. Ea se bazează pe un cadru legal și politic agreat de toate partidele de la guvernare. Programul de guvernare 2025-2028 prevede explicit listarea la bursă a unor pachete minoritare. Mai mult, Legea nr. 48/2025 privind Politica publică de proprietate privată a statului identifică listarea ca instrument de transparență. Și, nu în ultimul rând, Jalonul nr. 443 din PNRR, asumat de toți partenerii, impune listarea sau restructurarea a cel puțin trei companii de stat până în august 2026.

lucrurile sunt clare. „Nu am inventat nimic. Am pus în aplicare un mandat asumat colectiv, în scris, de către toți cei care sunt astăzi la guvernare”, a precizat Gheorghiu.

PSD a fost informat permanent

Gheorghiu detaliază și procesul de lucru, afirmând că a organizat ședințe regulate ale Comitetului responsabil de reformă, unde au fost invitați miniștrii de resort, inclusiv cei de la Transporturi și Energie, portofolii gestionate de PSD. Numai că, spune ea, aceștia au preferat să trimită secretari de stat, „crezând probabil că nu este o temă de importanță strategică națională sau căutând să amâne deciziile ferme”.

„Așadar, prezența personală a miniștrilor la aceste ședințe a fost excepția, nu regula. Însă dincolo de miniștri, la fiecare întâlnire a participat și îi mulțumesc pentru acest lucru secretarul general al Guvernului, domnul Ștefan Radu Oprea (clar, tot de la PSD)”, a adăugat aceasta. Concluzia ei este tranșantă: „Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm. N-am avut niciun secret față de PSD sau față de vreun alt partid pentru că agenda mea este una de transparență și bună guvernare, nu de blocaj și tergiversare.”

După finalizarea unei liste exploratorii cu 22 de companii, aceasta a fost trimisă tuturor vicepremierilor. „Nu le-am transmis-o ca ultimatum ori decizie finală, ci tocmai solicitând explicit contribuția și feedback-ul lor”, a explicat Gheorghiu. PNL și USR au răspuns.

„din partea PSD – nimic”.

Listare nu înseamnă vânzare

Dar ce înseamnă, mai exact, această listare despre care se vorbește atât? Oana Gheorghiu respinge ferm ideea că statul ar vinde active strategice. Ea explică diferența fundamentală dintre cele două concepte.

„Listarea înseamnă că statul vinde un pachet minoritar și rămâne acționar majoritar, cu control deplin. Iar pregătirea tehnică a unei listări durează între 1 și 3 ani. Orice decizie luată astăzi ar produce o tranzacție nu mai devreme de 2027, în condiții de piață pe care nu le cunoaștem încă”, a transmis vicepremierul. Afirmațiile despre vânzări ieftine în plină criză sunt demontate punct cu punct. „Nimeni nu vinde nimic. Afirmația că este falsă în fiecare cuvânt al ei. Cine spune că descrie un scenariu care nu există, nu a existat și nu putea exista. În plus, cei care devin acționari ai acestor companii sunt în cea mai mare parte români: fie direct, fie prin fondurile de pensii sau prin cele de investiții”, a spus Oana Gheorghiu.

Duplicitatea, un mod de operare politic

Vicepremierul susține că tensiunile au apărut mai ales la analiza consiliilor de administrație și a indicatorilor de performanță, moment în care s-a lovit de blocarea accesului la documente și refuzul colaborării. „Un demers de transparență, realizat de o echipă mică și de consilieri onorifici cărora le sunt profund recunoscătoare, este folosit astăzi ca armă politică. Tot ce am scris este documentat. Poate fi dovedit. Nu sunt vorbe”, a subliniat ea.

Mai mult, descrie un „modus operandi” pe care, hai să fim serioși, l-am mai văzut. „În ședințele de guvern şi întâlnirile de lucru, niște politicieni propun, agreează, uneori chiar inițiază decizii, iar câteva ore mai târziu, fix aceeași politicieni care au inițiat apar în spațiul public să critice exact ceea ce ei înșiși au propus sau aprobat. (…) Nu știu cum poți să trăiești în această duplicitate, însă ce este clar este că cei care plătesc prețul acestei contradicții sunt, din păcate, tot românii de bună credință”, a acuzat Gheorghiu.

La finalul postării, Oana Gheorghiu i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru sprijin, dar a încheiat cu o săgeată directă către partenerii de guvernare. „Îi mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan pentru toată susținerea și le mulțumesc colegilor miniștri, secretarilor de stat și tuturor celor care au contribuit până acum la reforma companiilor de stat, cu diligență și profesionalism. România are un potențial uriaș. Cu o singură condiție: ca binele României să fie pus deasupra binelui partidului, iar cei care au produs și au administrat găurile negre din companiile de stat să fie, în sfârșit, trași la răspundere. Și de asta le e frică”, a încheiat aceasta.