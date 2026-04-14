Ministrul de Externe Oana Ţoiu a discutat cu omologul pakistanez despre impactul geopolitic asupra economiei românești, subliniind riscurile legate de securitate, energie și agricultură.

Chiar dacă România se află la distanță de zonele de conflict, efectele acestor crize se resimt și la noi. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut marți seara o discuție telefonică importantă cu viceprim-ministrul și ministrul de Externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar. Principala temă a fost situația tensionată din Orientul Mijlociu și modul în care aceasta influențează România.

Un punct nevralgic pe harta lumii și legătura cu România

Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru traficul maritim mondial, a fost în centrul discuțiilor. Ţoiu a atras atenția că nici România nu este ocolită de consecințele conflictelor din regiune. Stabilitatea globală depinde în mare măsură de această zonă.

Totodată, scumpirea energiei și accesul tot mai dificil la fertilizatori au impact direct asupra economiei românești. Ministrul a apreciat rolul Pakistanului în medierea tensiunilor.

„Astăzi, în convorbirea telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul de Externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, am discutat despre negocierile de la Islamabad și perspectivele de redeschidere a strâmtorii Ormuz. România este afectată de conflictele din Orientul Mijlociu pentru că securitatea globală, prețurile crescute din piața de energie și accesul limitat la fertilizatori se resimt și aici. I-am mulțumit ministrului Ishaq Dar pentru eforturile de mediere ale Pakistanului. Alături de partenerii regionali, aceste demersuri au fost esențiale pentru obținerea acordului de încetare a focului și pentru evitarea unei escaladări militare periculoase în regiune.”, a declarat Ţoiu.

Cu toate acestea, optimismul rămâne rezervat. Chiar dacă există speranță, acordul de încetare a focului este încă fragil.

Dialogul continuă și speranțele rămân în joc

Ministrul Ţoiu a punctat că situația este departe de a fi rezolvată. În acest moment, dialogul dintre SUA și Iran este esențial pentru stabilitate.

„Discuția a reflectat speranță, dar și un optimism moderat, acordul de încetare a focului este fragil și, în aceste zile, este prioritar ca SUA și Republica Islamică Iran să continue discuțiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul naval, fără blocaje și restabilirea regimului de navigație liberă așa cum era anterior conflictului. În coordonare cu partenerii noștri internaționali vom continua să îndemnăm la dezescaladare și dialog.”, a precizat ministrul.

Noi pași pentru diplomația românească

Chiar dacă România nu este direct implicată în regiune, poate contribui la soluții diplomatice prin parteneriatele sale.

„Știm cu toții că nu sunt probleme care pot fi rezolvate direct de aici, dar putem contribui și noi, la nivel diplomatic, la soluții, împreună cu partenerii europeni, în coaliția inițiată de UK pentru eliberarea strâmtorii Hormuz din care facem parte, la ONU și în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, unde România a primit susținerea celorlalte țări pentru rolul de viceguvernator.”, a spus Ţoiu.

Un parteneriat care poate schimba lucrurile

Dialogul dintre cele două țări va continua, nu doar pe tema Orientului Mijlociu, ci și pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.

„De asemenea, am agreat să continuăm într-o întâlnire viitoare dialogul pentru dezvoltarea cooperării bilaterale, în special creșterea schimburilor comerciale, care acum sunt de aproximativ 150 de milioane de dolari. Semnarea în martie anul acesta a memorandumului de înțelegere pentru colaborarea între Portul Constanța și Portul Karachi este un pas concret care semnalează prioritatea comună a țărilor noastre pentru rute comerciale maritime care să contribuie la creșterea economiilor noastre.”, a subliniat ministrul.

Acest parteneriat portuar deschide noi oportunități atât pentru exportatorii, cât și pentru importatorii din ambele țări. Este o investiție în viitorul economic al ambelor părți.

Ce se ascunde în spatele negocierilor internaționale

La nivel global, discuțiile despre situația din Orientul Mijlociu continuă. Pakistanul rămâne un punct cheie pentru diplomație.

Ce înseamnă toate acestea pentru România? Impactul conflictelor din Orientul Mijlociu se resimte concret: creșterea prețurilor la energie și dificultățile în aprovizionarea cu fertilizatori sunt doar două exemple clare. Securitatea și stabilitatea noastră depind și de ceea ce se întâmplă în alte regiuni ale lumii.

Pe termen scurt, prioritatea este redeschiderea sigură a strâmtorii Ormuz și menținerea acordului de încetare a focului. Eforturile diplomatice, inclusiv cele ale României, vor fi importante pentru prevenirea unei noi escaladări.

Pe termen lung, dezvoltarea relațiilor economice, cum ar fi parteneriatul dintre Constanța și Karachi, poate aduce stabilitate și noi oportunități. Colaborarea internațională rămâne esențială pentru gestionarea acestor crize care ne afectează pe toți, chiar dacă suntem la mii de kilometri distanță.