Partidul Social Democrat pregătește o ofensivă legislativă în Senat pentru a bloca vânzarea acțiunilor deținute de stat la companiile profitabile. Propunerea vizează înghețarea oricărei înstrăinări până la data de 31 decembrie 2027, stârnind o dispută majoră pe tema privatizărilor și a rolului statului în economie.

„Marele jaf, pregătit în secret”

Iar principalul promotor al inițiativei, senatorul Daniel Zamfir, a lansat acuzații dure, intenții ascunse de a vinde accelerat active valoroase ale statului. Acesta susține că metoda vizată, cunoscută ca ABB (accelerated bookbuilding), ocolește listarea publică la bursă și favorizează negocierile directe, considerate netransparente.

Într-o postare publică, senatorul a fost tranșant. „Maine, la Senat, incepem ofensiva pentru apararea companiilor profitabile ale statului de „taifunul Bolojan”. Marele jaf, pregatit in secret, prevede vanzarea accelerata de actiuni-metoda ABB-fara LISTARE LA BURSA ,prin negociere directa!!! Legea va bloca instrainarea, pana la 31 dec 2027, a actiuniilor statului la companiile profitabile”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

social-democrații se tem că plasamentele private realizate prin negociere directă ar reduce controlul public și transparența în valorificarea acestor active strategice.

Viziunea Guvernului: listarea aduce eficiență

Numai ca lucrurile stau puțin diferit guvernamentală. Aici, listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni este văzută ca o practică modernă și benefică. Argumentul principal este că intrarea investitorilor privați în acționariatul companiilor de stat aduce un suflu nou, contribuind la creșterea transparenței financiare și la îmbunătățirea managementului.

Mai mult, alinierea la standardele internaționale și utilizarea mai eficientă a resurselor publice sunt alte beneficii invocate. Premierul a subliniat, nu de puține ori, că implicarea capitalului privat, chiar și în proporție minoritară, introduce mecanisme suplimentare de control și impune o disciplină economică necesară în administrarea companiilor.

Practic, o viziune total opusă.

Două viziuni economice în conflict

Disputa reflectă, de fapt, o diferență fundamentală de viziune. Pe de o parte, PSD susține menținerea unui control strict al statului asupra companiilor profitabile și limitarea oricăror vânzări până în 2027. De cealaltă parte, Guvernul promovează deschiderea către piața de capital și atragerea de investitori prin listarea la bursă.

Dar ce se află, de fapt, în centrul acestei dezbateri? V-ați gândit vreodată? În joc sunt companii considerate strategice, unde statul încă deține participații semnificative și care generează profituri considerabile la buget.

Si astfel, proiectul anunțat în Senat marchează o nouă etapă în nesfârșita dezbatere privind privatizarea și administrarea companiilor de stat din România. Decizia finală a Parlamentului va influența nu doar politica economică pe termen mediu, ci și gradul de implicare al statului în sectoarele cheie ale economiei. Miza este, pana la urma, uriașă.