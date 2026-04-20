Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, nu crede că premierul Ilie Bolojan va demisiona după ce PSD i-a retras sprijinul politic. În schimb, edilul PSD este convins că Executivul are „șanse de sută la sută” să pice în Parlament, în urma unei moțiuni de cenzură.

Discuții din septembrie, nu influența lui Nicușor Dan

Întrebată dacă decizia PSD a fost luată cu „binecuvântarea” președintelui Nicușor Dan, Lia Olguța Vasilescu a respins categoric ideea. Ba chiar a subliniat că tensiunile mocnesc de luni bune. „Nu cred aşa ceva! Nu cred aşa ceva! Nu cred că are nimeni puterea de a influenţa deciziile care se iau în PSD şi credeţi-mă că discuţiile astea se poartă din luna septembrie, de atunci am început noi să ameninţăm cu ieşirea de la guvernare”, a declarat Vasilescu luni seară, la Antena 3.

Iar temperatura a crescut constant în coaliție. „De fiecare dată a crescut temperatura, adică ne-am inflamat din ce în ce mai mult văzând că tot ceea ce venea din partea noastră se lovea de opoziţia domnului Bolojan care spunea: stimaţi colegi, îmi asum. Du-te, atunci, guvernează singur! Deci nu era nevoie să mai intervină nimeni din afara partidului”, a completat primarul Craiovei.

„Știa toată România, dacă are televizor”

Cât despre informarea președintelui, Olguța Vasilescu a avut un răspuns ironic, făcând aluzie la declarațiile mai vechi ale lui Nicușor Dan. „Dacă domnul Nicuşor Dan are televizor acasă, în mod sigur ştia, pentru că ştia toată România. Nu ştiu dacă trebuia să-l informeze cineva personal pe dumnealui, eu personal nu ştiu dacă au avut loc asemenea discuţii”, a spus aceasta.

Până la urmă, cum stau lucrurile? „Toată lumea a ştiut din septembrie încoace să noi vrem să ieşim de la guvernare, că de aia am ajuns subiect de bancuri”, a punctat social-democrata.

Bolojan nu-și va da demisia

Crede cineva, pe bune, că premierul va pleca singur din funcție? Lia Olguța Vasilescu este sceptică.

„Eu nu cred”.

Declarația sa a fost urmată de o explicație detaliată. „Eu, aşa cum l-am văzut, nu cred. Vă spun că, atunci când tot ameninţa dumnealui prin august, septembrie, «eu plec», la un moment dat i s-a spus: dar pleacă, din moment ce nu mai putem să ne respectăm, să ne înţelegem la masă. Nu cu cuvintele astea, ca să ne înţelegem, şi în niciun caz din partea mea, pentru că am văzut că se vehiculează că i-aş fi spus eu. Nu. După care a spus: dar nu îmi mai dau demisia, la posturile de televiziune, adică peste tot”, a povestit Vasilescu.

Moțiunea de cenzură, o certitudine

Dacă demisia este improbabilă, căderea Guvernului în Parlament pare o formalitate în ochii primarului din Craiova. Aceasta consideră că sunt „şanse de sută la sută” ca o moțiune de cenzură să treacă. A amintit și de guvernele minoritare conduse de Călin Popescu Tăriceanu și Dacian Cioloș, care au rezistat doar pentru că au avut susținerea PSD în Parlament.

Dar acum situația e diferită. „Astea au fost singurele guverne care au rezistat, susţinute de PSD, nefiind la guvernare. (…) Noi la aceeaşi masă cu o persoană care ne face şobolani, nu vă supăraţi, nici dumneavoastră nu aţi mai sta”, a adăugat Olguţa Vasilescu, acuzând o „agresivitate” a premierului „faţă de partenerii de coaliţie, care au fost nişte parteneri loiali”.

Acuzații de „prăduială”

Dincolo de jigniri, Vasilescu a lansat și acuzații dure privind modul în care au fost gestionați banii publici. A comentat criticile premierului la adresa PSD, întorcând acuzația de „prăduială”.

„Apropo de prăduială. Prăduială este ce s-a întâmplat în cazul nostru, pentru că de la fiecare UAT (unitate administrativ-teritorială) din România s-au luat nişte bani. Tot surplusul ăsta pe care l-au plătit oamenii înjurând primarii au intrat în bugetul naţional”, a conchis Vasilescu.