Stop risipei. Gata cu hârțogăraia inutilă. Mesajul vine, tăios, de la noul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a pus pe masă un plan ambițios, pe cinci ani, menit să schimbe din rădăcini felul în care se cheltuiesc banii celor aproape 20 de milioane de asigurați, scrie Digi24.

Într-o ședință cu directorii tuturor caselor județene, Moldovan a trasat sarcini clare și a cerut o schimbare totală de macaz. Conform unor informații apărute marți seară la Digi24, șeful CNAS i-a pus direct la treabă pe șefii din teritoriu, amintindu-le că „în mâinile lor e soarta celor aproape 20 milioane asiguraţi din România, care trebuie să aibă acces la servicii medicale, medicamente şi prestaţii de calitate”.

Banii publici, cheltuiți mai cu cap

Horațiu Moldovan a vorbit pe șleau despre bubele care infectează sistemul de ani buni. Ideea centrală a fost simplă. Directă. „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple şi o mai bună utilizare a datelor”. Acestea nu sunt doar sloganuri, ci direcțiile obligatorii pentru fiecare casă de asigurări din țară. De prea multe ori, datele pe care le au instituțiile zac nefolosite, îngropate în servere, în loc să stea la baza unor decizii care să ajute, concret, pacienții.

Așadar, fiecare leu cheltuit trebuie să-și dovedească rostul, iar procedurile acelea complicate, care plimbă pacienți și medici pe drumuri, trebuie simplificate radical. Sistemul trebuie să lucreze pentru om, nu invers, cum se întâmplă acum.

Harta nevoilor. Gata cu contractele făcute „pe genunchi”?

Poate cea mai de impact schimbare anunțată este renunțarea la contractările făcute în pripă. Ce înseamnă asta? Moldovan a explicat că totul va porni de la o analiză la firul ierbii. Prima temă pentru directorii județeni este clară: să identifice și să centralizeze nevoile reale ale pacienților din zona lor. Să afle, cu subiect și predicat, de ce medici specialiști e nevoie, ce aparatură lipsește și unde e cel mai greu să ajungi la un doctor.

Doar după ce această „hartă a nevoilor” va fi gata, se trece la pasul doi. Urmează strategii regionale de contractare, gândite pe cinci ani. Scopul? Să nu se mai semneze contracte la întâmplare sau sub presiunea momentului, ci strict pe baza a ceea ce le trebuie oamenilor dintr-o regiune. Este o trecere de la „contractare reactivă la contractare proactivă”, a punctat președintele CNAS.

„Aceleași reguli, aplicate corect, indiferent de judeţ!”

O altă problemă uriașă atinsă de Horațiu Moldovan este lipsa de uniformitate. Surprinzător sau nu, o regulă e interpretată într-un fel la Suceava și în alt fel la Dolj. Un decont poate fi aprobat într-un județ, dar respins în altul, deși cazul e identic. Acest haos administrativ naște frustrare și nedreptate.

De aceea, șeful CNAS a cerut coerență. Și disciplină. „Aceleaşi reguli, aplicate corect, indiferent de judeţ! Avem nevoie de o linie unitară de acţiune, dar şi de o interpretare unitară în decontare şi în relaţia cu asiguraţii”, a spus Moldovan. Pe românește, regulile jocului trebuie să fie aceleași pentru toți, fără loc de interpretări după bunul plac al șefilor locali.

Miza reală: „Diferenţa între vieţi salvate şi vieţi pierdute”

Discuția cu șefii din țară nu a fost doar una tehnică, despre cifre și contracte. Horațiu Moldovan a vrut să le aducă aminte care e, de fapt, miza finală a muncii lor. A subliniat că fiecare decizie, fiecare procedură, fiecare semnătură are un impact direct asupra vieții unui om.

Mesajul său a fost dur. Dar necesar. „Toţi colegii trebuie să înţeleagă că modul în care îşi desfăşoară activitatea face diferenţa între vieţi salvate şi vieţi pierdute”. La final, noul președinte a repetat un principiu de bază, adesea uitat: „Cel mai important fir roşu pe care îl urmărim e faptul că CNAS e principalul reprezentant al asiguraţilor”. O schimbare de paradigmă care, dacă se va aplica, ar putea vindeca un sistem bolnav de prea multă vreme.