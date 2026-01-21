24 de miliarde de euro. Acesta este pachetul agricol care ar putea ajunge la fermierii români. Banii sunt pe masă pentru următorul exercițiu bugetar, dar lupta se dă chiar acum, iar vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a intrat direct în controversatul acord UE-Mercosur cu o listă fermă de cerințe pentru România.

Miza e uriașă. Surprinzător sau nu, totul a pornit de la o postare pe Facebook, preluată de Adevărul. Acolo, oficialul român a fost clar: da, România are nevoie de piețe noi, dar acordul cu statele sud-americane nu se poate semna oricum. El cere garanții în plus și controale mult mai stricte la importuri.

Reguli europene vs. importuri sud-americane: „Acordurile trebuie să fie corecte”

Fermierii europeni, inclusiv ai noștri, se tem. Le e frică de concurența neloială a produselor din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, unde standardele de mediu și siguranță alimentară sunt altele. Victor Negrescu le dă dreptate. „Acordul comercial UE-Mercosur a stârnit multe emoții și dezbateri. Le înțeleg. Este un subiect important, care ridică întrebări legitime”, a transmis el, insistând că România are nevoie de comerț, dar nu sacrificând regulile care definesc Uniunea. „Trebuie să ne păstrăm standardele noastre de protecție a consumatorilor, de calitate și de sănătate publică. Aceste reguli comune definesc UE și ne fac mai competitivi la nivel global”.

Negocieri la nivel înalt. Ce a cerut concret Negrescu pentru România

Și nu au fost doar vorbe. Negrescu a avut discuții concrete la Bruxelles cu figuri cheie, de la comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, la cel pentru agricultură, Christophe Hansen, dialogul extinzându-se până la lideri din Franța, Germania, Spania și chiar la președintele Consiliului European. Vocea României s-a auzit. Cerințele puse pe masă au fost directe. „Am solicitat garanții suplimentare, controale mai dure la produsele provenite din Mercosur, fonduri mai multe pentru România și sprijin pentru promovarea companiilor românești”, a detaliat Negrescu, aruncând și o săgeată către fosta administrație a dosarului: „dacă mai aveam timp se puteau obține mult mai multe lucruri pentru România. Aici s-a greșit. Nu a existat dialog.”

Avertisment pentru pro-europeni: „Nu trebuie să pierdem încrederea fermierilor”

Dincolo de tehnică, vicepreședintele PE a lansat un avertisment politic serios. Partidele pro-europene, spune el, riscă enorm dacă fug de dezbaterile grele. Un risc real? Negrescu e convins că da. Vede cum cei nemulțumiți „sunt practic aruncați în brațele extremiștilor și stigmatizați aberant”. Apelul său este la maturitate politică, un dialog onest, chiar dur, care să anuleze argumentele extremiste. Mesajul e clar: „Forțele politice pro-europene nu trebuie să piardă încrederea fermierilor, a celor care trăiesc în mediul rural, a celor care muncesc în orașele mai mici, a antreprenorilor mici și mijlocii”.

Miza finală: Cum ar putea crește bugetul agricol cu aproape 13%

Lupta nu e doar de principiu. E pe bani. Ca responsabil pe teme bugetare, Victor Negrescu a conectat direct discuția Mercosur de viitorul banilor pentru agricultura românească. Promisiunea sa este să lupte pentru un buget european mai mare, subvenții mai consistente și ajutor direct pentru IMM-uri. Cifrele sunt optimiste și dau o țintă clară fermierilor. „Există perspective ca pachetul agricol total al României să crească cu aproape 13% în termeni nominali, ajungând la 24 de miliarde de euro în perioada 2028-2034”, a încheiat Negrescu. O promisiune care poate schimba fața agriculturii românești.