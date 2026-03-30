Europarlamentarul SOS România, Diana Șoșoacă, a fost chemată luni la Parchetul General pentru audieri. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva sa pentru 11 infracțiuni și, mai mult, solicită efectuarea unei expertize psihiatrice.

Zeci de susținători și un dosar stufos

Lidera SOS a fost așteptată la sediul Parchetului de zeci de susținători. Numai că problemele sale par serioase. Dosarul deschis pe numele său cuprinde nu mai puțin de 11 infracțiuni, printre care se numără acuzații grave precum lipsire de libertate, antisemitism și negarea Holocaustului. Pe lista procurorilor se mai află și promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid, dar și ultraj.

Pe bune, lista e lungă.

Acțiunea penală a fost deja pusă în mișcare, iar citarea de luni a avut ca scop aducerea la cunoștință a acestor fapte și solicitarea acordului pentru expertiză.

Șoșoacă refuză și acuză o procedură „bolșevică”

Diana Șoșoacă a reacționat prompt printr-un comunicat de presă, refuzând categoric procedura. Ea susține că faptele invocate sunt de necrezut. Iar solicitarea unei expertize psihiatrice pentru opinii politice este un abuz grav.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a transmis Șoșoacă.

Imunitatea, în joc la Bruxelles

Dar problemele nu se opresc la București. Chiar marți, Diana Șoșoacă a fost audiată în Comisia pentru afaceri juridice (cunoscută drept JURI) din Parlamentul European. V-ați întrebat de ce? Ei bine, audierea a avut loc în contextul unei solicitări venite chiar de la Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare.

Ședința s-a desfășurat cu ușile închise.

Membrii comisiei urmează acum să redacteze un raport. Decizia finală va aparține însă plenului Parlamentului European. În cazul în care se va înregistra un vot favorabil, imunitatea europarlamentarului va fi ridicată, iar acest lucru va permite autorităților din România să continue ancheta penală fără obstacole.