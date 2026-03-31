Partidele parlamentare au primit deja, în primele trei luni ale anului 2026, subvenții de peste 15 milioane de lei de la bugetul de stat. Deși sumele au mai scăzut față de anii trecuți, mașinăria de cheltuieli a formațiunilor politice continuă să meargă la turație maximă. Cei mai mulți bani au ajuns, ca de obicei, în conturile PSD, urmat de AUR și PNL.

PSD, campion la cheltuieli pe presă și propagandă

Social-democrații au încasat în primele două luni 9,9 milioane de lei. Din aceștia, au cheltuit deja 5,1 milioane de lei. Direcția banilor este clară: presă și propagandă. Iar cifrele vorbesc de la sine. În ianuarie, s-au dus 673.329 de lei pe acest segment, pentru ca în februarie suma să explodeze la 1.932.376 de lei.

Nu e nicio surpriză, până la urmă. A devenit un model de business. Anul trecut, în fiecare lună, grosul cheltuielilor a fost tot aici. Să ne amintim doar de ianuarie 2025, când s-a raportat o cheltuială record de 34.695.732 de lei (o sumă uriașă pentru o singură lună) pe aceeași categorie.

AUR investește în deplasări și personal

Partidul condus de George Simion a primit 5,8 milioane de lei în ianuarie și februarie. Numai că a și cheltuit aproape tot: 2,1 milioane de lei în prima lună și 3,3 milioane de lei în a doua. În ianuarie, cea mai mare sumă, peste 600.000 de lei, a mers, ați ghicit, către presă și propagandă. Dar s-au mai cheltuit și 374.755 de lei pe deplasări în țară și în străinătate.

În februarie, lucrurile stau puțin diferit. Prioritatea s-a mutat pe cheltuielile de personal, unde s-a alocat suma de 303.550 lei.

PNL cumpără imobile cu datorii de sute de milioane

Liberalii au primit 5,3 milioane de lei în primele două luni. În februarie, au cheltuit 2,9 milioane de lei, din care peste 1 milion de lei s-au dus pe „bunuri mobile și imobile”. La fel s-a întâmplat și în ianuarie, când, pe lângă investițiile în active, s-a mai cheltuit peste un milion de lei pe presă și propagandă.

Dar stai puțin, cum vine asta? Toate aceste cheltuieli sunt raportate în condițiile în care, după efortul electoral din 2024, PNL a încheiat anul trecut cu datorii de sute de milioane de lei. Se pare că prioritățile sunt altele.

Cei care cheltuie mai mult decât primesc

USR a primit de la stat 3,8 milioane de lei pentru ianuarie și februarie. Cheltuielile au fost însă de 1,8 milioane în ianuarie și 2,1 milioane în februarie, depășind astfel bugetul alocat. Banii s-au dus în principal pe organizarea de activități cu caracter politic (500.271 de lei în februarie) și pe chirii (187.324 de lei în ianuarie).

Situația e la limită și la SOS România. Partidul Dianei Șoșoacă a primit 2,5 milioane de lei și a cheltuit aproape toată suma, direcționând banii către activități politice (627.564 de lei) și cheltuieli de personal (379.363 de lei).

Cea mai mică sumă a fost primită de POT, puțin sub un milion de lei (994.491 lei). Și totuși, cheltuielile formațiunii au depășit încasările, ajungând la 1.154.696 de lei, bani direcționați tot spre presă și propagandă.