Curtea Constituțională a amânat din nou o decizie privind legea care modifică pensiile magistraților. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că amânarea a fost propusă de președintele Curții, Simina Tănăsescu, motivul fiind apariția unor noi documente la dosar, potrivit Digi24.

O amânare propusă de președintele Curții

Tudorel Toader, fost judecător constituțional, a explicat contextul noii amânări în dosarul pensiilor magistraților. Acesta a evidențiat o diferență față de termenele anterioare, când cererile pentru timp suplimentar de studiu au fost respinse. De această dată, propunerea a venit de la conducerea CCR.

„Să observăm, mai întâi, că la şedinţa de vineri de la Curtea Constituţională au fost prezenţi toţi cei nouă judecători. Apoi, să observăm că dacă la termenele precedente li s-a refuzat termenul pentru aprofundarea documentării, de această dată chiar preşedintele CCR (n. red. Simina Tănăsescu), văzând documentele care au fost depuse între timp, a propus acordarea unui nou termen”, a declarat Tudorel Toader, potrivit News.ro. Propunerea a fost votată de ceilalți judecători.

Documente noi la dosar, inclusiv o expertiză contabilă

Fostul judecător constituțional consideră amânarea o decizie normală, justificată de noile probe. Dosarul a fost completat recent cu documente, inclusiv o expertiză contabilă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Au fost depuse și alte înscrisuri de la Ministerul Muncii și alte instituții.

„În baza acestor documente se pronunţă decizia, iar judecătorii trebuie să cunoască şi să examineze întreg materialul aflat la dosar pentru a stabili dacă legea este sau nu constituţională”, a explicat Toader. Potrivit comunicatului oficial al CCR, amânarea a fost decisă „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026”.

Contestarea a doi judecători și riscul de blocaj

Dezbaterile pe tema pensiilor au loc în contextul în care componența Curții este contestată. Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunțe vineri în cazul judecătorilor CCR Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc. Tudorel Toader afirmă că activitatea CCR nu ar fi blocată nici dacă una dintre cererile de suspendare a actelor de numire ar fi admisă.

Acesta a detaliat cum funcționează Curtea în astfel de cazuri. „Curtea Constituţională poate funcţiona şi cu un număr minim de şase judecători şi să ia deciziile cu cinci voturi, în condiţiile în care au cerut termen pentru continuarea documentării, cercetării şi, ulterior, a dezbaterii”, a precizat Toader. Fostul judecător a avertizat însă asupra riscului unui blocaj. Suspendarea unui judecător ar putea duce la un scor de patru la patru la votul pe obiecția Înaltei Curți, ceea ce ar împiedica adoptarea unei decizii. Toader a menționat un precedent similar, deblocat abia după numirea unui nou judecător.

Un istoric al amânărilor și predicțiile lui Toader

Aceasta nu este prima amânare în dosarul pensiilor magistraților. O decizie pe obiecția ÎCCJ a mai fost amânată pe 10, 28 și 29 decembrie. Ultimele două termene au fost amânate din lipsă de cvorum, după ce patru judecători susținuți de PSD au părăsit ședința. Referitor la contestarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, Tudorel Toader se așteaptă ca acțiunile să fie respinse.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea care îl vizează pe Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată. Sunt convins că nu vom ajunge acolo, că Dacian Dragoș nu va fi nici suspendat, nici revocat”, a mai spus Tudorel Toader.