Alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán în Ungaria. Opozantul său, Péter Magyar, pare să fi neutralizat strategia bazată pe frica de război a actualului premier. Sondajele independente îl plasează pe Magyar la o distanță considerabilă, cu procente cuprinse între 51% și 56%, în timp ce partidul lui Orbán se luptă să atingă 35%.

Frica de război, arma electorală a lui Orbán

Campania lui Viktor Orbán s-a bazat masiv pe manipularea emoțiilor. Folosind clipuri și afișe care prezentau o realitate alternativă, premierul s-a poziționat drept unicul salvator al națiunii în fața unui conflict devastator. Expertul în politică externă Miroslav Tașcu Stavre explică această abordare.

„A fost într-adevăr una din temele principale, tema războiului. Și cumva Viktor Orban s-a prezentat drept singurul lider capabil să țină Ungaria în afara conflictului din Ucraina. Și el a acuzat în permanență așa numiții birocrați de la război că sunt pro-război. Nu era portretizat doar președintele Zelenski, în foarte multe afișe electorale era alături de Ursula von der Leyen. Și cumva cele două teme, cea a războiului în care ar fi atrasă Ungaria dacă ar merge pe mâna Bruxellului, era cumva dublată de viziunea mai degrabă suveranistă și critica pe care a adus-o la adresa Uniunii Europene. În special apărând Orban și partidul lui, valorile creștine tradiționale în fața ideologiei de gen a globaliștilor, și bineînțeles migrației care a fost impusă de forțe externe.”

s-a mizat totul pe sentimentul de teamă. „Viktor Orban știe foarte bine să speculeze chestiune care țin mai degrabă de afecte și de sentimente. Și toată campania a construit pe modelul ăsta. Oricine are frică pentru război și pentru ce înseamnă distrugerea. Și atunci a încercat să spună, uitați, o să ne atragă la război, să ne ducă la război.”

Tentativă de „false flag” pe ultima sută de metri?

Dar lucrurile au luat o turnură neașteptată. Pe ultima sută de metri, Orbán pare să fi încercat o manevră disperată. După descoperirea unor explozibili în apropierea unei conducte de gaz rusesc, acesta a convocat de urgență Consiliul Național de Apărare, o mișcare ce ar fi putut duce chiar la amânarea alegerilor. Nu-i chiar așa simplu, însă.

„Cred că a fost o chestiune foarte bine pusă la punct. Probabil că dacă ar fi prins mai bine, Viktor Orban ar fi avut chiar posibilitatea să declanșeze o criză și să instituie stare de urgență și să amâne alegerile. Pentru că așa cum arată sondajele, Partidul lui Péter Magyar situează între 51 și 56% în timp ce Viktor Orban e mult în spate, 31-35%, spun toate sondajele independente. E foarte adevărat că a venit o lovitură, nu s-a așteptat, deși în primă fază președintele Vučić, care are o relație de prietenie președintele Serbiei cu Viktor Orban, a declarat că analizează și e atent la ce se întâmplă. A venit în acel zi mesajul șefului Serviciilor Secrete, care a spus răspicat că nu e vorba de Ucraina, nu sunt niciun fel de dovezi ca să-i indice într-un fel implicarea Ucrainei și a explicat foarte bine lucrurile astea”, spune analistul.

O manevră riscantă, se pare.

Răspunsul lui Magyar: rețele sociale și promisiunea pro-europeană

Și cum a reușit Magyar să contracareze o mașinărie de propagandă atât de bine unsă? Răspunsul a venit din mediul online, ocolind presa controlată în mare parte de guvern.

„Genul ăsta de narative au fost foarte bine contracarate, de TISZA și de Péter Magyar, care au folosit intens rețele sociale, având în vedere că în majoritatea ei presa din Ungaria e controlată de guvern. Deci cumva aș spune că s-a întors această armă împotriva domniei sale. Asta cred că contează foarte mult pentru maghiari, care trec printr-o criză prelungită.”

Primul lucru pe care Magyar promite să-l facă este reînnoirea relației cu Bruxelles. Hai să vedem ce înseamnă asta concret. „Uniunea Europeană a blocat fondurile Ungariei, pe chestiuni care țin de statul de drept. Mai mult, dacă vor obține o majoritate de 2-3, vor putea să schimbe din nou Constituția, Constituție care a fost unul din motivele pentru care Uniunea Europeană a suspendat fondurile pentru Ungaria, având în vedere că nu mai îndeplinește statul de drept, independența justiției, la vreme cât ea se află sub control politic.”

Un drum lung spre demantelarea sistemului

Iar o victorie duminică ar fi doar primul pas. Schimbarea puterii la Budapesta, după decenii de control exercitat de Orbán, este un proces complex ce implică reforme la toate nivelurile statului (de la servicii secrete la justiție). Discursul opoziției exact pe acest demers se concentrează.

„Ar fi un semnal puternic dacă structura parlamentului va fi alta și dacă ceea ce a spus și a promis în campanie Péter Magyar, o să citez câteva așa din memorie, anticorupție și stat de drept era printre lucrurile pe care Péter Magyar a spus că le va demantela, acest stat capturat, practic, care a fost croit în timpul administrației Orban. Reconcilierea cu Uniunea Europeană atât de necesară. În termeni economici mi s-a părut foarte interesant pentru că nu doar că s-a poziționat ca la o alternativă la Orban, dar și la vechea opoziție, încercând să capitalizeze și pe nemulțumiți. Pe de-o parte vorbește de o a treia cale. Deci sunt și alegători FIDESZ, sunt și alegători mai degrabă de stânga. Și da, nu va fi ușor, dar ar fi totuși un pas decisiv important pentru ca Ungaria să revină în rândul statelor europene, să fie unul cel care blochează deciziile Uniunii și să aibă acces la fonduri europene și la prosperitatea cu care maghiarii au fost învățați, cel puțin înainte de ultimul mandat care se încheie acum”, mai spune analistul.