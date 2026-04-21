Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că întreaga clasă politică din România este responsabilă pentru prăbușirea economică actuală și avertizează că politicile populiste pot duce la o criză prelungită.

Într-o declarație clară, liderul senatorilor AUR a pus responsabilitatea pentru situația economică dificilă a României pe umerii tuturor politicienilor. Petrișor Peiu a criticat toate partidele, arătând că modul în care au acționat împreună a dus țara în acest impas.

Discursul său scoate la iveală o problemă majoră: lipsa unor măsuri concrete în fața problemelor economice. Mesajul lui este limpede: politicienii, indiferent de partid, au ales promisiuni fără acoperire în locul unor soluții reale.

Date care ridică semne de întrebare

Peiu a prezentat mai mulți indicatori economici pentru a-și susține punctul de vedere. Aceste date, spune el, sunt rezultatul direct al deciziilor greșite și pun România într-o poziție dificilă în Uniunea Europeană.

„Clasa politică din România poartă întreaga responsabilitate pentru prăbușirea economică la care asistăm. Discursul lozincard, lipsit de conținut și axat doar pe mesaje politice primitive ne-a adus aici: singura țară din UE cu trei trimestre consecutive de scădere economică, țara cu cea mai ridicată rată a inflației din UE (următoarea cea mai mare inflație nu ajunge nici la jumătate din rata inflației de la noi), țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, țara cu cel mai mare deficit de cont curent din UE, țara care plătește cele mai mari rate ale dobânzilor din UE.”

Aceste rezultate negative nu sunt întâmplătoare, susține liderul AUR. Ele arată lipsa unor decizii economice corecte și ignorarea problemelor de fond. În opinia sa, acest lucru reflectă cât de mult s-a degradat politica de la București.

Ce se ascunde în spatele deciziilor politice

Critica lui Peiu nu se oprește la cifre. El vorbește despre felul în care se face politică în România și îl consideră superficial și dăunător. În loc să avem dezbateri economice serioase, spațiul public este ocupat de alte subiecte.

„Imperativele au ajuns să fie postările influencerilor pe rețelele sociale și lătratul violent al unor voci schimonosite. Legile economiei rămân, însă, la fel de valabile astăzi ca și acum 100, 50 sau 30 de ani. Politicienii români au mai ignorat cu vitejie economia și în anii ’80, și în anii ’90 și în perioada 2007-2009. De fiecare dată efectul s-a văzut imediat: crize prelungite, catastrofe sociale și depopularea țării.”

Acest tipar pare să se repete, iar Peiu vede aceleași semnale de avertizare și acum. El spune că, dacă nu se schimbă nimic, viitorul nu va fi mai bun.

Ce se poate întâmpla dacă nu se schimbă nimic

Liderul AUR nu se limitează la analiza prezentului și trecutului. El avertizează că, dacă se continuă cu aceleași politici populiste, România riscă să intre într-o criză de lungă durată.

El subliniază că mecanismele care au dus la această situație nu au dispărut. Politica bazată pe lozinci fără conținut economic continuă, iar consecințele vor fi resimțite în special de oamenii obișnuiți.

„Politicienii vor fi, în continuare, protejați de parchete și de televiziuni, iar românii obișnuiți vor fi striviți de efectele crizei.”

El accentuează diferența dintre cei care iau deciziile și cei care suportă consecințele.

Ce urmează pentru cei care trăiesc în România

Declarația lui Petrișor Peiu este atât o acuzație, cât și un semnal de alarmă. El evidențiază probleme economice grave și le pune pe seama modului în care funcționează clasa politică.

Indiferent de opiniile despre AUR sau despre Peiu, cifrele menționate sunt reale și recunoscute public. România se confruntă cu scădere economică, inflație ridicată, deficit bugetar și de cont curent mari și dobânzi în creștere. Aceste probleme sunt confirmate de datele oficiale.

Critica la adresa discursului politic superficial și a lipsei de acțiuni concrete în economie există de mult timp în spațiul public. Rămâne de văzut dacă și cum va reacționa clasa politică la avertismentul lui Peiu, mai ales în contextul riscului unei crize prelungite care ar putea afecta cel mai mult cetățenii obișnuiți.

Va reuși clasa politică să schimbe ceva sau vom vedea din nou aceleași greșeli? Răspunsul va veni în timp, iar efectele deciziilor de astăzi se vor vedea în anii următori.