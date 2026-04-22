Liderul AUR Petrişor Peiu susține că haosul politic a dus la creșterea dobânzilor cu 1 punct procentual, ceea ce a împovărat bugetul cu 10 miliarde de lei suplimentar și ar putea ridica costurile totale la 70 de miliarde.

Tensiunile politice din ultima perioadă au dus la creșterea costului finanțării României pe piețele externe. Acest lucru are efecte directe și rapide asupra bugetului de stat, iar un parlamentar de top atrage atenția că impactul este deja resimțit.

Diferențe care ridică semne de întrebare

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a prezentat recent o comparație între dobânzile la care se împrumută România și cele ale unor țări vecine, iar diferențele sunt semnificative.

Peiu a transmis: ”Costul proastei şi haoticei guvernări PSD-PNL-UDMR-USR – dobânzile plătite de bugetul de stat pentru datoria pe termen lung: – România 7,2% – Ungaria 5,99% – Polonia 5,49% – Cehia 4,67%”

Aceste date arată că România plătește mai mult decât statele din regiune pentru a se împrumuta. Peiu explică faptul că această creștere vine pe fondul instabilității politice.

El afirmă: ”Prin prestaţia din ultima perioadă a coaliţiei guvernamentale, costul împrumuturilor statului român a crescut cu 1 punct procentual.”

Chiar dacă diferența pare mică, efectul asupra bugetului este major.

Sume care pun presiune pe buget

Creșterea dobânzilor nu este doar o cifră într-un raport, ci înseamnă bani mai puțini pentru alte proiecte importante ale statului.

Parlamentarul AUR explică: ”Asta înseamnă că, dacă legea bugetului prevede cheltuieli cu dobânzile de 60 de miliarde de lei în 2026, de fapt guvernul va plăti peste 70 de miliarde de lei.”

Diferența de 10 miliarde de lei este considerabilă.

Peiu spune că această diferență vine în mare parte din conflictele interne din coaliție. El subliniază: ”Deocamdată, bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei din cauza cearta dintre Bolojan şi Grindeanu! Dacă lucrurile continuă pe aceeaşi pantă, în două săptămâni vom avea 20 de miliarde de lei de plătit pentru incapacitatea PNL şi PSD de a conduce ţara. Merită acest cost circul făcut de Bolojan şi Grindeanu?”

Mai mult, el avertizează că situația s-ar putea agrava rapid.

Dispute care lasă urme adânci

Care sunt motivele acestor conflicte? Potrivit lui Peiu, nu este vorba despre măsuri pentru îmbunătățirea guvernării sau despre interesul cetățenilor. Acuzațiile sale sunt directe.

El afirmă: ”Ei nu se ceartă pentru reducerea risipei guvernamentale, ei se ceartă pentru împărţirea între ei şi între armatele lor de politruci a cadourilor de la buget.”

Peiu oferă și exemple: ”Ei nu se ceartă pentru a termina centralele electrice sau pentru a construi şcoli sau grădiniţe, ei se ceartă pentru împărţirea cadourilor între Olguţa Vasilescu şi Emil Boc!”

Din perspectiva sa, conflictul politic nu are legătură cu proiecte de dezvoltare, ci cu modul în care sunt împărțite resursele financiare. Această abordare costă scump toți contribuabilii.

Ce se ascunde în spatele cifrelor

Creșterea costului datoriei pune presiune suplimentară pe bugetul României. Sumele plătite pentru dobânzi nu mai pot fi folosite pentru alte nevoi esențiale ale țării.

Cele 10 miliarde de lei suplimentare menționate de Peiu ar fi putut merge către investiții în infrastructură sau educație.

Dacă trendul actual continuă, există riscul ca suma totală plătită pentru dobânzi să ajungă la 70 de miliarde de lei în 2026, ceea ce ar putea forța guvernanții să facă tăieri în alte zone bugetare.

Stabilitatea politică influențează modul în care România este privită de investitori și agențiile de rating. Instabilitatea și conflictele interne cresc riscul de țară, ceea ce duce la costuri mai mari pentru finanțare.

Critica lui Petrişor Peiu scoate în evidență legătura directă dintre situația politică și sănătatea financiară a țării. Costul împrumuturilor reflectă nu doar o problemă economică, ci și nivelul de încredere și stabilitate, cu impact direct asupra fiecărui român. Următoarele săptămâni vor arăta dacă această tendință se va schimba sau va continua.