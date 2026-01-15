Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că pachetul de legi care vizează reforma administraţiei publice nu ar trebui considerat „o surpriză”, descriind măsurile drept un demers „firesc”. Oficialul a menționat că discuțiile pe marginea pachetului legislativ s-au desfășurat pe o perioadă considerabilă, ceea ce face ca implementarea sa să fie un pas logic, conform News.

Reforma aparatului de stat, un demers necesar

Dragoș Pîslaru consideră că ajustarea cheltuielilor din sectorul public reprezintă o evoluție normală și necesară. „Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări”, a declarat ministrul. Acesta a încadrat setul de măsuri într-un proces de optimizare a funcționării instituțiilor și de asigurare a unei gestionări mai eficiente a banilor publici, prezentându-le ca parte a unei adaptări continue a statului la realitățile economice.

Un pachet legislativ dezbătut îndelung

Un alt argument adus de oficialul guvernamental se referă la perioada lungă de pregătire a acestor măsuri. „În esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, a precizat Dragoş Pîslaru. El a arătat astfel că legile propuse sunt rezultatul unor analize și negocieri extinse, care au avut loc înainte de a fi prezentate public. Durata discuțiilor, a sugerat ministrul, indică gradul de complexitate al reformei aparatului de stat.

Contextul reformei administrative

Eficiența administrației publice este o condiție esențială pentru absorbția fondurilor europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), coordonat de ministerul condus de Pîslaru. Discuțiile privind reforma aparatului de stat, optimizarea, digitalizarea și reducerea birocrației sunt o temă constantă în spațiul public din România. Declarațiile ministrului înscriu actualul pachet de legi în continuarea acestor eforturi de modernizare a statului.