Radu Miruță, propus interimar la Ministerul Transporturilor, afirmă că prioritatea sa este să evite pierderea fondurilor europene pentru infrastructură, deși detaliile privind situația SAFE la minister îi sunt încă neclare.

Premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruță pentru a prelua interimatul la Ministerul Transporturilor. Pentru Miruță, acest pas înseamnă prudență, nu acțiuni concrete, cât timp decretul de numire nu a fost semnat. Situația rămâne incertă până la oficializarea numirii.

Un pas înainte, dar încă fără putere de decizie

Întrebat vineri despre planurile pentru perioada de interimat, Miruță a precizat că nu poate lua decizii cât timp nu ocupă funcția oficial. „Încă nu sunt ministru interimar, pentru că nu a fost semnat decretul şi daţi-mi voie, cât timp nu am pălăria asta, să nu-mi asum o abordare pentru care încă nu am fost învestit oficial”, a declarat acesta.

Fără această calitate oficială, nu poate discuta despre măsuri concrete. Totuși, există o preocupare care nu poate fi ignorată, chiar și în lipsa numirii.

O miză uriașă în joc

Chiar dacă nu a preluat interimatul, Miruță a punctat clar că prioritatea absolută este ca România să nu piardă fondurile europene pentru infrastructură. Aceste sume sunt vitale pentru proiectele mari de drumuri și căi ferate.

„Preocuparea majoră este de a nu pierde banii din PNRR pentru a debloca proiectele de infrastructură atât feroviară, cât şi rutieră, pentru a nu pierde banii din SAFE, pentru că până acum, ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor, nu-mi este clar, dar vă recunosc că, neavând responsabilitatea asta la transporturi, nici n-am urmărit detaliile bucăţii de SAFE de la Ministerul Transporturilor”, a explicat Miruță.

Pierderea acestor bani ar însemna blocarea unor investiții importante pentru dezvoltarea țării. Miruță a recunoscut că nu cunoaște în detaliu situația actuală de la Transporturi, mai ales legat de SAFE, pentru că până acum a activat la Ministerul Apărării și nu a urmărit acest program.

Un program esențial cu multe necunoscute

În legătură cu Programul SAFE, Miruță a admis: „Deocamdată, nu-mi este clar ce s-a întâmplat la MT pe SAFE”.

El a explicat că, neavând responsabilitate la Transporturi, nu a urmărit detaliile programului SAFE de la acest minister.

Acum, perspectiva preluării interimatului îl obligă să se documenteze rapid. Știe că trebuie să clarifice situația, mai ales pentru că fondurile SAFE pot influența decisiv proiectele de infrastructură.

Rămâne de văzut ce va descoperi după ce va avea acces la toate informațiile din minister.

Toată atenția pe momentul-cheie

Semnarea decretului de numire este momentul decisiv. Doar atunci Miruță va avea autoritatea să vorbească despre planuri și să ia decizii pentru minister.

„Daţi-mi voie să vă răspund atunci când voi avea şi pălăria oficială care-mi va da voie să vă răspund, pentru că altfel deocamdată este o propunere a domnului prim-ministru, care urmează să se desfăşoare conform procedurii legale”, a transmis Miruță.

Până la numirea oficială, totul este în așteptare, iar presiunea este mare, având în vedere importanța fondurilor europene pentru infrastructura din România.

Ce se poate schimba în perioada următoare

După semnarea decretului, Radu Miruță va avea misiunea de a analiza rapid situația proiectelor de infrastructură și a programului SAFE. Va trebui să acționeze prompt pentru ca România să nu piardă fondurile PNRR și SAFE.

Aceste sume sunt esențiale pentru modernizarea transportului feroviar și rutier, iar orice întârziere sau pierdere ar afecta întreaga țară.

Miruță va trebui să stabilească prioritățile perioadei de interimat și să vină cu soluții pentru a nu rata aceste fonduri. Presiunea este ridicată, iar așteptările sunt mari.

Totul depinde acum de semnătura președintelui, care va permite ca Miruță să acționeze oficial. Rămâne de văzut cum va gestiona această perioadă de tranziție și ce decizii va lua pentru a proteja fondurile europene atât de importante pentru infrastructura României.