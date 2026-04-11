În interiorul coaliției de guvernare se conturează un plan tot mai clar pentru schimbarea premierului, cu data de 20 aprilie vehiculată de PSD ca fiind decisivă pentru rămânerea la guvernare. Nemulțumirile vin în special din teritoriu, acolo unde primarii și președinții de consilii județene presează pentru o schimbare la vârful Guvernului, acuzând o lipsă de dialog cu actualul premier, Ilie Bolojan. Iar o eventuală trecere în opoziție nu este deloc simplă, în condițiile în care AUR nu dorește o colaborare.

Presiunea din teritoriu, sursa conflictului

Totul pleacă, se pare, de la administrația locală. Analistul politic Radu Delicote explică faptul că presiunea baronilor locali a fost decisivă în crearea acestei situații tensionate. „PSD își dorește să aibă mai multă putere de influență, la nivel de coaliție, din perspectivă administrativă există o presiune de la toate partidele aflate la guvernare, de la primari, președinții de consilii județene, și de la consilierii județeni care nu mai găsesc neapărat un interlocutor, i-aș spune, deschis, la București, cel puțin în Ilie Bolojan”, susține analistul. El adaugă că de aici pornește totul. „Și de aici vine toată această dorință de schimbare Și, inclusiv, la nivel de funcționalitatea coaliției, vedem că principiul pentru care acești parteneri politici au plecat la drum inițial nu mai există”.

O coaliție măcinată de certuri interne

Disfuncționalitățile din coaliție sunt alimentate de conflicte constante și de lipsa unei viziuni comune, ceea ce afectează deciziile politice. „Deci, vedem foarte multe certuri, avem parte de foarte multe declarații pe surse în care unii se ceartă cu ceilalți. Există negocieri, de multe ori, aruncate așa aleatoriu în presă, doar pentru a intimida un partid sau alt partid. Există multe aripi, aripa susținătorilor, aripa contestatarilor, aripa nemulțumiților, din toate partidele. Deci lucrurile acestea dăunează foarte grav funcționalității rodajului coaliției de guvernare”, spune Delicote.

Un exemplu concret este schimbul de replici dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. După ce premierul a sugerat că strategia PSD reflectă o formă de aroganță politică, liderul social-democrat le-a transmis partenerilor de la PNL și USR „să se abțină de la lecții”.

Mai mult, Grindeanu a replicat tăios: „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”.

Strategia PSD pas cu pas

Social-democrații par să aibă o strategie bine pusă la punct pentru a obține fie o renegociere a poziției de premier, fie ieșirea de la guvernare. Argumentul oficial adus este că pachetul de măsuri sociale nu a fost luat în considerare, în special amendamentele la bugetul pe 2026 ce vizau măsuri de sprijin social de 1,8 miliarde de lei (o sumă considerabilă în contextul actual). Dar este acesta singurul motiv, pe bune?

Radu Delicote detaliază pașii pe care i-ar putea urma PSD. „Deja PSD a spus clar și răspicat că nu își mai dorește să lucreze strict cu Bolojan și este dispus la negociere în interiorul coaliției pentru un alt premier Acum, dacă asta se va întâmpla sau nu, probabil că vom vedea fix în pașii pe care i-au menționat și ei. Întâi, referendumul acela intern cu cei 20 sau câți mii de membri vor fi întrebați în interiorul PSD ce vor să facă. Doi, inclusiv poziționarea PNL-ului, pentru că și aici lucrurile sunt un pic neclare. Iar în al treilea rând poziționarea celorlalți parteneri, poziționarea PSD, poziționarea PNL, poziționarea ulterioară a partenerilor de coaliție și ulterior un vot de încredere în Parlament”.

Opoziția și alte scenarii complicate

Numai că trecerea în opoziție nu este o variantă simplă pentru social-democrați, mai ales că o colaborare cu AUR este exclusă. În cazul în care PSD iese de la guvernare, partenerii rămași ar trebui să treacă un nou vot de încredere în Parlament. „Pentru că votul de încredere, de fapt, va arăta cât de solidă este această coaliție, pe câte voturi se bazează sau nu. În orice caz, criza politică, așa cum o titrează foarte multe publicații, nu există în sensul clasic. Și dacă vom avea guvern minoritar, acesta va funcționa. clar, cu frâna de mână trasă pe anumite măsuri, dar va funcționa. Și dacă vom avea altă așezare a coaliției de guvernare, în matematica parlamentară, așa cum arată astăzi și în interesele electorale pe care le au partidele de la guvernare, această coaliție este obligată să funcționeze cel puțin în perioada următoare”, consideră analistul.

Un parteneriat cu AUR este exclus.

Varianta venirii AUR la guvernare nu este luată în calcul de partidele actuale. „Alte scenarii în care AUR vine la guvernare, mai mult ca sigur, nu sunt luate în calcul de către partide. Pentru că în orice scenariu în care AUR este la guvernare, electoral, AUR va reuși să strângă mult mai repede puncte și să dăuneze oricărei alte matematici politice”, conchide Radu Delicote.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan exclude demisia și atrage atenția asupra jocurilor de putere care pot avea consecințe grave. „Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a declarat Bolojan la finele lunii martie.