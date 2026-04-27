PNL Argeș a demarat procedura de revocare a vicepreședintelui Marius Nicolaescu, susținut de USR, Forța Dreptei și AUR, după ce acesta a fost trimis în judecată de DNA.

Opt consilieri județeni au depus documentele necesare pentru o decizie care ar putea schimba conducerea județului. Situația a apărut după ce vicepreședintele Consiliului Județean Argeș a fost acuzat de fapte de corupție.

Mai mulți consilieri fac front comun pentru o schimbare la vârf

Cei 8 consilieri județeni ai PNL Argeș, împreună cu 2 consilieri USR, un consilier reprezentând Forța Dreptei și un consilier județean al AUR, anunță inițierea și semnarea unui proiect de hotărâre pentru revocarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean a domnului Marius Nicolaescu. Pentru PNL Argeș, integritatea funcției publice nu este negociabilă. Exercitarea unei funcții de conducere în administrația publică presupune nu doar respectarea legii, ci și menținerea unui standard ridicat de conduită și credibilitate. În momentul în care aceste principii sunt puse sub semnul întrebării, este necesară o reacție fermă și responsabilă din partea clasei politice.

Acțiunea a fost determinată de acuzațiile de corupție aduse de DNA. PNL Argeș a transmis că funcțiile publice trebuie să fie ocupate doar de persoane cu integritate, iar standardele de conduită și credibilitate trebuie menținute la cel mai înalt nivel.

Faptul că inițiativa a fost semnată de consilieri din mai multe partide arată că există o preocupare comună pentru respectarea principiilor de integritate în administrația locală.

Detalii din ancheta DNA scot la iveală o rețea complexă

Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Marius Nicolaescu pentru folosirea de informații care nu erau destinate publicității. Acesta este acuzat că a permis accesul unor persoane neautorizate la date confidențiale, cu scopul de a obține foloase materiale pentru sine sau pentru alte persoane.

Acuzațiile vizează două proiecte sociale din 2023, respectiv „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”. Aceste proiecte prevedeau achiziția a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile.

Potrivit DNA, Nicolaescu, împreună cu Tatiana Eftimie, director general DGASPC Argeș, și Adela Gogoașe, director adjunct, ar fi transmis administratorului unei firme private informații confidențiale legate de specificațiile tehnice, prețurile și calendarul achizițiilor.

Firul unei înțelegeri din spatele ușilor închise

Procurorii susțin că a existat o înțelegere între funcționari și administratorul firmei BEST OIL SORAMA SRL. Firma urma să construiască cinci case în Ștefănești, respectând cerințele primite, iar DGASPC urma să le cumpere la prețul de 140.000 de euro pentru fiecare imobil.

În dosar apar și alte persoane: Adrian Neagu, arhitect șef al orașului Ștefănești, este acuzat de fals intelectual și favorizarea unor persoane, iar soția acestuia și administratorul firmei sunt acuzați de fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la abuz în serviciu.

Reacții ferme din partea partidelor și presiune pe instituții

Menținerea în funcție a unei persoane trimise în judecată pentru fapte de corupție afectează grav imaginea instituției și subminează încrederea cetățenilor în actul administrativ. Consiliul Județean trebuie să funcționeze pe baza unor principii clare de integritate, transparență și responsabilitate publică.

Consilierii spun că instituția trebuie să funcționeze pe principii de integritate, transparență și responsabilitate publică. Sprijinul mai multor partide pentru această inițiativă arată preocuparea comună pentru imaginea și credibilitatea administrației județene.

Acțiunea colectivă a consilierilor arată că problema integrității funcției publice este tratată cu seriozitate, indiferent de apartenența politică.

Decizia finală se apropie și miza este una mare

Plenul Consiliului Județean va decide dacă Marius Nicolaescu va fi revocat din funcție. Dacă proiectul va fi aprobat, va fi ales un nou vicepreședinte, iar conducerea județului se va schimba.

Procesul penal își va urma cursul, iar toți cei implicați vor răspunde în instanță. Rezultatul anchetei va conta pentru imaginea Consiliului Județean Argeș și pentru modul în care sunt gestionate proiectele sociale în județ.

PNL Argeș consideră că o reacție fermă este necesară atunci când principiile de integritate sunt puse sub semnul întrebării, pentru a menține încrederea cetățenilor în administrația locală.

Indiferent de decizia finală, cazul rămâne un test important pentru transparența și responsabilitatea din administrația publică a județului Argeș.