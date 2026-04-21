Liberalii se reunesc astăzi, la ora 10:00, într-o ședință considerată decisivă pentru viitorul guvernării. Reuniunea vine după ce partenerii de la PSD au votat cu o majoritate covârșitoare, de 97,7%, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, aruncând coaliția într-o criză majoră.

Unitate de fațadă la PNL

În interiorul Partidului Național Liberal, semnalele sunt, cel puțin la prima vedere, de susținere totală pentru actualul premier. Liderii organizațiilor județene și-au exprimat pe rând sprijinul pentru Bolojan, chiar și în fața votului zdrobitor dat de social-democrați.

Poate cel mai important semnal a venit de la Hubert Thuma, considerat anterior unul dintre criticii lui Bolojan. Acesta și-a declarat susținerea necondiționată în cadrul ședinței. E drept că surpriza a fost mare. „Vă susținem să fiți premier. Ați luat măsuri dificile și trebuie să rămâneți pentru a vedea rezultatele”, ar fi afirmat Thuma, potrivit surselor din partid.

Dar ce se va decide, pana la urma, la finalul acestei reuniuni a Biroului Politic Extins? Conducerea liberală urmează să anunțe oficial direcția pe care o va urma partidul.

Votul care a rupt coaliția

Decizia social-democraților a fost luată luni și nu lasă loc de interpretări. Cu 97,7% din voturi pentru retragerea încrederii, mandatul conducerii PSD este cât se poate de clar.

Votul a fost zdrobitor.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj tranșant imediat după aflarea rezultatului. „Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus liderul social-democrat.

Explicațiile premierului Bolojan

Iar premierul are propria sa versiune asupra motivelor care au dus la această ruptură. În fața colegilor de partid, Ilie Bolojan a acuzat o strategie deliberată a partenerilor de coaliție.

acesta susține că PSD a încercat să se delimiteze de măsurile guvernamentale, deși acestea (adoptate de comun acord) au fost asumate de întreaga coaliție. Bolojan a admis că, în primele luni, colaborarea a funcționat „acceptabil”.

Numai ca lucrurile s-au schimbat rapid. Potrivit premierului, social-democrații ar fi început să își construiască un profil de opoziție chiar din interiorul guvernării, o mișcare pusă pe seama scăderii partidului în sondajele de opinie.