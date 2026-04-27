Ministrul Dragoș Pîslaru spune că țara poate obține toți cei aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, dacă își respectă reformele asumate, chiar și în contextul crizei politice.

Pe fondul tensiunilor politice de la București, subiectul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne esențial pentru viitorul României. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj clar după discuțiile de la Bruxelles.

Discuții la Bruxelles și miza din spatele negocierilor

Pîslaru a avut întâlniri directe cu reprezentanții europeni pentru a demonstra că România, chiar și în plină criză politică, își poate respecta angajamentele asumate. Aceste angajamente vizează implementarea reformelor prevăzute în PNRR.

„I have assured the European Commission that despite these turbulences, to quote, there is this potential to have, for reforms, a moratorium and I said that work is being done on this, the prime minister is working on it, the president seems to be working on it, and secondly I said that, indeed, on the investment side we continue to send messages of acceleration and that what we are doing here has nothing to do with the fact that the hospital or the highway must be completed.” – Dragoş Pîslaru

Un astfel de moratoriu ar putea aduce o perioadă de stabilitate politică, necesară pentru adoptarea reformelor cheie. Fără acest acord, există riscul ca banii europeni să fie blocați.

Ministrul a subliniat că situația politică nu trebuie să influențeze proiectele deja în derulare. A precizat că investițiile trebuie să continue, indiferent de context, iar spitalele sau autostrăzile nu trebuie să fie afectate de criza politică.

O sumă uriașă la un pas de România

Declarațiile lui Dragoș Pîslaru arată că România are șansa de a accesa întreaga sumă disponibilă prin PNRR. Dacă reformele asumate sunt implementate la timp și corect, țara poate primi aproximativ 10 miliarde de euro.

„maybe draw all the money” – Dragoş Pîslaru

Ministrul a menționat că România a adus multă creativitate în dialogul cu Comisia Europeană, iar discuțiile cu Bruxelles-ul au fost constructive și adaptate la nevoile țării.

„Romania has brought a lot of creativity in its relationship with the European Commission.” – Dragoş Pîslaru

Reformele vizate includ modernizarea sistemului de pensii, îmbunătățirea infrastructurii medicale și dezvoltarea unor proiecte economice de amploare. Toate aceste obiective presupun adoptarea unor legi clare și aplicarea lor eficientă la nivel național.

Negocieri care pot schimba ritmul proiectelor

Ministrul a subliniat că abordarea României a fost una deschisă și inovatoare în relația cu Comisia Europeană. Această flexibilitate poate ajuta la deblocarea fondurilor și la menținerea unui ritm bun în implementarea proiectelor.

Pericolul care poate bloca fondurile

Chiar și așa, Dragoș Pîslaru avertizează că există riscul ca unele reforme să nu fie adoptate la timp, mai ales din cauza populismului. El recunoaște că, în cel mai grav scenariu, pe fondul populismului, e posibil ca anumite reforme cheie să fie întârziate.

Acest risc poate afecta nu doar accesarea fondurilor, ci și încrederea partenerilor europeni în România. Populismul, spune Pîslaru, poate întârzia măsurile dificile, dar esențiale pentru dezvoltarea țării.

Ministrul atrage atenția că acesta ar fi cel mai rău scenariu. Fără reforme, fondurile europene ar putea rămâne nefolosite, iar proiectele importante ar putea fi amânate sau chiar anulate.

În acest context, voința politică devine esențială. Este nevoie de colaborare între partidele politice pentru a finaliza reformele și a asigura progresul țării.

Perioada următoare vine cu mize mari pentru România

Urmează o perioadă decisivă pentru România. Fiecare reformă pusă în practică înseamnă un pas înainte pentru obținerea fondurilor din PNRR. Comisia Europeană urmărește cu atenție evoluția proiectelor și a reformelor legislative.

Implementarea reformelor nu înseamnă doar adoptarea unor legi, ci și aplicarea lor concretă. Spitalele, autostrăzile și celelalte proiecte trebuie să fie realizate, nu doar promise pe hârtie.

Optimismul ministrului Pîslaru este însoțit de responsabilitate. Există șansa de a atrage fonduri importante, dar totul depinde de modul în care clasa politică va reuși să colaboreze și să mențină ritmul reformelor.

România are o oportunitate istorică de modernizare și dezvoltare. Dacă reformele vor fi implementate la timp, fondurile europene pot schimba semnificativ viitorul țării. Decizia este în mâinile politicienilor, iar societatea așteaptă cu interes rezultatele concrete.