Premierul Ilie Bolojan a afirmat răspicat că nu ia în calcul o demisie, avertizând că „ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”. Declarațiile vin în contextul în care partenerii de la PSD au anunțat că vor decide pe 20 aprilie dacă mai rămân sau nu la guvernare, iar mai mulți lideri social-democrați indică o iminentă ieșire din Coaliție.

Demisia, exclusă din start

Întrebat direct despre posibilitatea de a demisiona în cazul în care PSD sau AUR ar depune o moțiune de cenzură, șeful Guvernului a fost tranșant. El a respins complet scenariul înainte de un eventual vot. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a anunțat Bolojan.

Acesta a subliniat contextul economic și geopolitic complicat. Până la urmă, de ce ar fi nevoie de o criză acum? „În condiţiile de astăzi şi în situaţia în care ne găsim, atât din punct de vedere al situaţiei economice şi bugetare interne, dar şi punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur şi simplu fac o constatare”, a explicat premierul.

Speranța rămâne, totuși, că se va evita un blocaj guvernamental. „Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideţi să vedem cum vor evolua lucrurile. Nu cred că este cazul acum să fac speculaţii pe această temă. Avem alte probleme în momentul de faţă”, a mai spus el.

Responsabilitatea, pasată direct la PSD

Iar dacă se va ajunge la o criză, vinovatul este deja indicat. Ilie Bolojan aruncă responsabilitatea direct în tabăra social-democraților.

„Cei care vor genera o criză politică – şi asta poate să facă PSD-ul, conform anunţurilor pe care le-au făcut – dacă fac asta, îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”, a declarat președintele PNL.

O mișcare pur politică.

Mai mult, premierul consideră că o astfel de acțiune din partea PSD nu ar avea o motivație reală. „În condiţiile în care doar vii şi clamezi declanşarea unei astfel de acţiuni fără să ai nicio motivaţie este o acţiune politică pe care trebuie să-ţi asumi (…) Spun că dacă PSD generează această criză trebuie să şi-o asume”, a adăugat Bolojan.

Echilibru în Coaliție sau decizii proaste?

Numai că liderul PSD, Sorin Grindeanu, vede lucrurile puțin diferit. E drept că recunoaște că intrarea la guvernare a fost o decizie asumată, deși ar fi fost „mai simplu” pentru partid să rămână în opoziție. Dar asta nu înseamnă că totul a fost perfect.

Grindeanu a admis că nu toate deciziile luate (inclusiv de miniștrii PSD) au fost cele mai bune. „Asta nu înseamnă că deciziile din Coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune”, a spus el, contrazicând parțial viziunea premierului Bolojan, care a susținut că a încercat să mențină echilibrul: „Pentru că atunci când eşti premierul unei coaliţii, în primul rând eşti premierul României şi nu al unui partid sau altul. Şi toate deciziile care s-au luat până acum de către Guvernul României au avut acordul coaliţiei.”

Ba chiar președintele PSD avertizează că menținerea artificială a stabilității ar putea fi dăunătoare. „Dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context”, a argumentat Grindeanu.

Fără speculații, doar probleme de rezolvat

Deocamdată, premierul refuză să intre în jocul speculațiilor despre ce va urma după data de 20 aprilie, când PSD își va anunța decizia finală. Ilie Bolojan susține că agenda sa este ocupată de problemele curente ale țării, nu de jocurile politice.

„Nu vreau să speculez ce se va întâmpla după. Haideţi să vedem cum se derulează lucrurile în perioada următoare. Pentru că, cel puţin pentru mine, în această perioadă, datorită problemelor care vin în fiecare zi, de la combustibil, la energie, la investiţii, la probleme economice şi aşa mai departe, cea mai importantă problemă este ca în aceste zile, cât timp am această responsabilitate, să fac ceea ce trebuie pentru România”, a conchis premierul.