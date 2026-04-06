Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizită oficială la București, unde va fi primit la Cotroceni de omologul său, Nicușor Dan. Vizita, așteptată încă de anul trecut, va avea loc cel mai probabil după summitul NATO programat la Ankara în zilele de 7-8 iulie.

Securitatea la Marea Neagră, prioritate zero

Discuțiile dintre cei doi șefi de stat se anunță a fi centrate pe nevoia crescută de securitate la Marea Neagră. Dar și pe dezvoltarea industriei de apărare a României, un domeniu în care Turcia este un partener important. E drept că încă de anul trecut, după întâlnirea de la Haga, președintele român a subliniat importanța acestei colaborări.

Nicușor Dan declara atunci, fără ocolișuri, că securitatea regională trebuie să fie o prioritate comună. „În acest context geopolitic dificil, este important să cooperăm pentru consolidarea securității noastre comune, în special în regiunea Mării Negre, și pentru dezvoltarea de proiecte în industria de apărare împreună, precum și a infrastructurii strategice a regiunii noastre”, a afirmat șeful statului român.

O vizită așteptată de anul trecut

Invitația adresată liderului de la Ankara nu este una recentă. Vizita președintelui turc era așteptată în România încă de anul trecut, după ce cei doi șefi de stat au avut o primă întrevedere la Summitul NATO de la Haga.

Așadar, întâlnirea de la București vine ca o continuare firească a dialogului început anterior.

Agendă diplomatică plină la Cotroceni

Și nu este singurul lider important care sosește la București în perioada următoare. Președintele Franței, Emmanuel Macron, va fi prezent în România pentru a treia oară. De data aceasta, vizita are ca scop o întâlnire bilaterală cu președintele Nicușor Dan, programată chiar înaintea unui alt eveniment major (summitul B9, programat pe 13 mai la București).

Până la urmă, cum va gestiona România aceste vizite la cel mai înalt nivel într-un timp atât de scurt? Cert e că vizita liderului francez vine într-un moment în care cooperarea în domeniul securității și apărării rămâne o prioritate absolută pentru toate statele europene, consolidând axa strategică a României în regiune.