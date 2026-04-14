Parchetul European analizează achizițiile din PNRR după ce același microbuz electric a costat între 99.000 și 263.000 de euro în județe diferite.

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Parchetul European a început o investigație privind achiziția microbuzelor electrice pentru școli, finanțate prin PNRR. Ancheta a pornit după ce ministerul a trimis o sesizare, iar diferențele mari de preț dintre județe au atras atenția autorităților.

Prețurile care ridică semne de întrebare

Totul a început în august 2025, când ministrul Pîslaru a cerut Corpului de Control să verifice achizițiile, după ce Reporter de Iași a semnalat că firma Aveuro International din Prahova a câștigat mai bine de jumătate din contractele pentru microbuze electrice la nivel național. În platforma SEAP, Aveuro apărea cu cel puțin 35 de contracte, în valoare totală de peste 135 de milioane de euro.

Verificările au scos la iveală situații neobișnuite.

Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele

Aveuro a achiziţionat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind sub 100.000 de euro/maşină. Apoi le-a distribuit în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. De exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul este la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi putut cumpăra 35 de microbuze şcolare electrice, faţă de doar 26 câte a luat, în condiţiile în care furnizorul a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul are un deficit de nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov.

Sesizarea ministrului aduce în prim-plan noi semne de întrebare

După aceste constatări, Dragoș Pîslaru a decis să sesizeze Parchetul European pe 8 decembrie 2025. El a semnalat mai multe probleme care ridică semne de întrebare privind modul în care au fost cheltuiți banii europeni. Ministrul a spus că rezultatele verificărilor Corpului de Control vor fi transmise și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

Parchetul European a confirmat oficial că a început ancheta. Ministrul și-a exprimat speranța ca investigația să avanseze rapid și că, dacă se va dovedi că legea a fost încălcată, cei vinovați vor răspunde pentru faptele lor.

Dragoș Pîslaru a declarat:

Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o

și a adăugat:

Sper ca ancheta să se desfăşoare cât mai rapid şi, dacă se dovedeşte că legea a fost încălcată, toţi vinovaţii să plătească

Problema nu ține doar de banii cheltuiți, ci și de încrederea în modul în care sunt folosite fondurile publice. Cum se explică faptul că, în același program și cu același furnizor, prețurile diferă atât de mult? Aceasta este întrebarea la care ancheta trebuie să găsească un răspuns.

Investigația continuă și urmează noi pași

Ancheta Parchetului European este în desfășurare și va analiza în detaliu cele 74 de achiziții făcute de cele 40 de județe implicate. Scopul este să se stabilească dacă au existat încălcări ale legii sau nereguli în procedura de achiziție publică, care să explice diferențele mari de preț.

Dacă vor fi descoperite nereguli, consecințele pot fi serioase, atât pentru firma Aveuro International, cât și pentru funcționarii care au aprobat achizițiile la prețuri peste medie. Sancțiunile pot merge de la amenzi până la acțiuni penale.

Pe termen scurt, investigația ar putea întârzia implementarea completă a programului de microbuze electrice în unele județe. Pe termen lung, autoritățile speră ca rezultatul să fie un sistem mai transparent și corect pentru cheltuirea fondurilor europene. Fondurile publice, fie ele europene sau românești, trebuie gestionate cu responsabilitate.

Chiar dacă rezultatele anchetei nu sunt încă cunoscute, atenția este acum pe modul în care sunt folosiți banii din PNRR. Toți cei implicați în gestionarea acestor fonduri vor fi monitorizați atent. Astfel de diferențe de preț nu pot rămâne fără explicații și fără urmări.