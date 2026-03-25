Bulevardul Dimitrie Pompeiu, una dintre cele mai mari zone de birouri din București, va intra într-un proces amplu de modernizare în următorii doi ani. Primăria Capitalei a anunțat un plan serios care vizează fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii, cu un buget de exproprieri ce se ridică la 74 de milioane de lei.

Exproprieri de 74 de milioane de lei

Startul proiectului este marcat de demersurile administrative pentru eliberarea terenului necesar. E drept că suma pare mare la prima vedere, însă este necesară pentru o transformare completă. Reprezentanții primăriei au confirmat că procedurile sunt deja în curs de desfășurare.

„Avem deja aprobate procedurile de expropriere. Vorbim despre un culoar de expropriere de 35.888 mp pe ambele părţi ale bulevardului, la o valoare totală de 74 mil. lei“, au transmis oficialii.

aproape 36.000 de metri pătrați vor fi preluați pentru a face loc noilor amenajări.

Ce se schimbă, pe bune?

Dar ce înseamnă această modernizare pentru șoferi, bicicliști și pietoni? Planul primăriei este unul complex și vizează mai multe aspecte. După finalizarea lucrărilor, bulevardul va avea o șosea lărgită la două benzi de circulație pe sens, spații verzi generoase, piste dedicate pentru biciclete și trotuare mai mari.

Iar una dintre cele mai importante modificări vizează transportul public. Linia de tramvai existentă va fi dublată și, mai mult, va fi prelungită până pe Bulevardul Barbu Văcărescu, unde șinele vor fi conectate direct cu cele ale liniei 5.

Adio, barieră CFR!

Probabil cea mai așteptată componentă a proiectului este eliminarea blocajelor cauzate de calea ferată. Șoferii care tranzitează zona știu prea bine ce înseamnă minute lungi de așteptare la barieră. Soluția vine sub forma unui pasaj suprateran, un proiect realizat în colaborare cu administrația locală a Sectorului 2.

„La intersecţia Dimitrie Pompeiu cu str. Petricani, vom construi, împreună cu Primăria Sectorului 2, un pasaj auto peste calea ferată, pentru a-i scuti pe şoferi de timpul pierdut din cauza barierei CFR“, se arată în anunțul primăriei.

Cifrele sunt clare.

Șantierul (care va dura minimum doi ani) va continua și cu realizarea unui drum de legătură esențial între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză, menit să preia o parte din presiunea traficului din nordul Capitalei. Astfel, în aproximativ doi ani, corporatiștii care tranzitează zona nu vor mai sta zeci de minute la o barieră care, nu de puține ori, a rămas și blocată.