Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a criticat dur decizia PSD de a semna și susține o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Social-democratul cere capul conducerii partidului în cazul unui eșec și avertizează asupra consecințelor economice grave ale acestei alianțe.

„O mare greșeală pentru PSD”

Constantin Toma a avertizat luni că alianța politică cu AUR ar putea duce la dispariția identității social-democrate. Ba chiar, edilul acuză conducerea de la centru de o decizie pripită, cu efecte deja vizibile în economie. „Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția”, a declarat Toma.

Iar impactul nu este doar politic. „Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor, bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru”, a completat primarul din Buzău, citat de Agerpres.

Demisia, cerută pentru „circul făcut de pomană”

Declarațiile de acum vin după un prim atac lansat încă de vineri seară. În cadrul unei emisiuni la B1 TV, Constantin Toma avertiza că un eșec al moțiunii de cenzură ar trebui să atragă demisia imediată a liderilor PSD pentru „circul făcut de pomană”. Mai mult, el și-a exprimat scepticismul cu privire la unitatea parlamentarilor social-democrați, sugerând că unii ar putea vota chiar împotriva demersului propriului partid.

Dar de ce nu a depus PSD singur moțiunea? Până la urmă, Toma are și aici un răspuns. „PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grindeanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai spus social-democratul.

Un susținător al actualei guvernări

Constantin Toma s-a remarcat în ultimele luni ca fiind unul dintre liderii PSD care au susținut public guvernul condus de Ilie Bolojan. E drept că, în interiorul partidului, este descris drept un susținător al actualei guvernări, ceea ce explică parțial poziția sa critică.

Numai ca edilul respinge ideea unei rupturi de partid. El a precizat că în PSD există și alți membri care au susținut direcția guvernamentală actuală, în ciuda tensiunilor generate de decizia privind moțiunea de cenzură (o decizie care a surprins pe mulți).

O fisură vizibilă în unitatea partidului.