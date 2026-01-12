Un proiect de lege inițiat de un deputat PNL care vrea să reglementeze activitățile sexuale e sub tirul criticilor. Motivul? Se pare că ignoră cu desăvârșire problema traficului de minori, scrie Romanialibera.

Diana Tușa (PSD) taie în carne vie

Deputata PSD Diana Tușa nu s-a sfiit să atace proiectul de lege propus de deputatul PNL Ion Iordache, cel care vrea să pună prostituția pe făgașul legal. În opinia ei, statul român dă rateuri grave când vine vorba de protejarea copiilor și a victimelor traficului de persoane.

„Cu un stat incapabil să-și protejeze copiii de rețelele de droguri și de trafic de persoane, un deputat din partidul condus de premierul Bolojan vine în Parlament cu un proiect de lege prin care ne spune că legalizarea prostituției reprezintă soluția”, a tunat Diana Tușa într-o postare pe rețelele sociale. Păi, chiar așa?

Tușa trage un semnal de alarmă: problema cea mare în România e traficul de minori, nu lipsa unei legi care să reglementeze prostituția. Cifrele sunt alarmante, mai mult de jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt copii!

„În fapt, vorbim despre traficul de minori, pentru că în România mai mult de jumătate din victimele traficului de persoane sunt copii”, a adăugat deputata PSD. Un argument greu de contestat.

Și care ar fi soluțiile, în viziunea ei? În loc să ne batem capul cu legalizări și autorizări ale unor activități controversate, ar trebui să ne concentrăm pe educație și politici sociale. Copiii au nevoie de educație și de oportunități de muncă aici, acasă, ca să nu cadă în plasa rețelelor de traficanți.

„Pentru a-i feri de rețelele de traficanți, copiii României au nevoie de educație și de locuri de muncă aici, în țară”, a transmis Diana Tușa, criticând, nu fără motiv, politicile guvernamentale din domeniul educației și al pieței muncii.

Deputata respinge categoric ideea că proiectul de lege ar putea contribui la protejarea minorilor. Legalizarea prostituției nu e o soluție pentru a-i proteja pe copii, punct.

„În niciun caz copiii României nu trebuie să se prostitueze legal, așa cum se propune în proiect”, a subliniat aceasta.

Diana Tușa nu e convinsă nici de argumentul că reglementarea prostituției ar reduce traficul de persoane. Se uită la alte state europene și vede că lucrurile nu stau deloc așa. În țări precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia, legalizarea prostituției n-a dus la scăderea traficului de persoane.

„Legalizarea prostituției în țări precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia nu a redus traficul de persoane, ci doar i-a schimbat dinamica și locația”, a explicat ea. Deci, unde e beneficiul?

Ce propune, de fapt, proiectul PNL?

Proiectul de lege inițiat de deputatul PNL de Gorj, Ion Iordache, vrea să reglementeze și să autorizeze activitățile de natură sexuală. Mai exact, să instituie un cadru de control privind desfășurarea lor. Documentul vine cu obligații medicale, fiscale și administrative și stabilește reguli stricte pentru exercitarea acestei activități.

Activitatea ar urma să fie permisă doar pe baza unor autorizații emise de autoritățile locale și condiționată de controale medicale periodice. Iordache susține că această măsură ar permite un control sanitar mai eficient și ar oferi autorităților instrumente suplimentare pentru combaterea traficului de persoane și a exploatării. Sună bine, dar oare funcționează?

Deputatul PNL argumentează că, în România, activitățile de natură sexuală se desfășoară acum „în zona neagră”. El crede că reglementarea ar scoate aceste activități la lumină și ar permite un control mai bun asupra lor.

Ce se întâmplă, de fapt, în politica românească?

Inițiativa legislativă a lui Ion Iordache vine într-un moment politic tensionat, cu dezbateri aprinse despre politicile sociale și protecția minorilor. Criticile Dianei Tușa arată clar că există opinii diferite între partidele politice despre cum ar trebui abordată problema prostituției și a traficului de persoane.

Diana Tușa e deputat PSD și a participat la multe dezbateri parlamentare despre drepturile sociale și protecția minorilor. A criticat de multe ori politicile guvernamentale din domeniul educației și al pieței muncii, spunând că nu oferă suficiente oportunități pentru tineri și nu-i protejează de riscurile exploatării.

Ion Iordache e deputat PNL și membru al Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. A inițiat mai multe proiecte de lege despre reglementarea activităților economice și protecția consumatorilor.

Ce s-ar întâmpla dacă legea ar trece?

Dacă ar fi adoptat, proiectul de lege ar putea schimba modul în care sunt gestionate activitățile de natură sexuală în România. Reglementarea și autorizarea acestor activități ar putea aduce mai mulți bani la bugetul de stat, dar ar putea apărea și probleme etice și sociale. E un echilibru delicat.

Cei care critică proiectul de lege spun că legalizarea prostituției ar putea încuraja traficul de persoane și exploatarea minorilor. Ei cred că statul ar trebui să lupte împotriva traficului de persoane și să protejeze victimele, nu să reglementeze activitățile care pot contribui la această problemă.

Susținătorii proiectului de lege spun că reglementarea prostituției ar putea reduce riscurile sanitare și ar oferi protecție juridică persoanelor care practică această activitate. Ei cred că statul ar trebui să asigure un cadru legal clar și transparent pentru desfășurarea activităților de natură sexuală, în loc să le ignore sau să le interzică. Rămâne de văzut ce va decide Parlamentul.