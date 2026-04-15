Conducerea Partidului Social Democrat a pus la punct ultimele detalii pentru debarcarea din funcție a premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor noastre, dacă Bolojan nu părăsește Palatul Victoria până la data de 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile. Mișcările ar urma să înceapă după 20 aprilie, când 5.000 de membri ai partidului vor participa la o consultare internă.

Ultimatumul și moțiunea de cenzură

Surse din conducerea social-democrată susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. Numai ca, dacă Ilie Bolojan refuză acest pas, PSD este pregătit să susțină moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PACE. Pana la urma, totul depinde de decizia premierului.

Legea este clară.

În situația în care miniștrii PSD își prezintă demisiile, Ilie Bolojan are la dispoziție 45 de zile pentru a cere un nou vot de încredere în fața Parlamentului.

Bolojan nu ia în calcul demisia

Întrebat joia trecută despre planul pregătit de social-democrați, Ilie Bolojan a declarat că exclude o plecare din funcție. „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a spus șeful Executivului, la Europa FM.

Iar miercuri, premierul a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor noastre, întrevederea (care a durat aproape 2 ore) ar fi vizat subiecte legate de prioritățile executive, dar mai ales tensiunile din coaliție. Dar ce s-a discutat, pe bune, în spatele ușilor închise?

Grindeanu cere o resetare urgentă

Tot miercuri, Sorin Grindeanu a lansat noi critici dure la adresa guvernării, avertizând asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici. Liderul PSD a solicitat o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale. E drept că cifrele invocate de el nu arată deloc bine.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

În ciuda retoricii agresive din ultimele luni la adresa USR, PSD nu ar spune nu rămânerii la guvernare a partidului fondat de președintele Nicușor Dan, deschizând astfel calea unor noi negocieri pentru formarea unei alte majorități.