Social-democrații au decis să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, aruncând România într-o nouă criză politică. Partidul, partener de guvernare cu liberalii lui Bolojan, a votat luni în majoritate covârșitoare pentru această mișcare. Miza este uriașă pentru stabilitatea țării.

Acuzații de austeritate

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat direct pe Bolojan, care conduce Partidul Național Liberal, de o campanie de austeritate ce a afectat economia și a explodat costul vieții pentru români.

„PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă,” a declarat Grindeanu luni, în fața liderilor de partid la București.

Replica premierului Bolojan

Dar premierul a anunțat într-o declarație de presă că nu va demisiona. Ba chiar a întors acuzațiile, spunând că social-democrații „fug laș” de responsabilitatea pentru decizii pe care le-au luat împreună. V-ați gândit vreodată cum e să guvernezi și apoi să te lepezi de propriile decizii?

„Ceea ce vedem astăzi este periclitarea finanțelor țării noastre, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut cu o lipsă totală de respect față de cetățenii țării noastre,” a afirmat Bolojan. El a criticat partenerii de coaliție pentru destabilizarea țării într-un moment tensionat, cu un război în Orientul Mijlociu și o economie europeană care stagnează.

Sute de oameni s-au adunat în capitală pentru a-l susține pe Bolojan.

Un context politic fragil

Iar situația nu e deloc simplă. Coaliția formată la începutul anului 2025 între social-democrați, liberali și alte două partide a fost șubredă de la bun început, marcată de animozități politice vechi și de respingerea măsurilor de austeritate de către PSD.

România a fost deja aruncată într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidențiale au fost anulate controversat din cauza suspiciunilor de interferență străină. Deși PSD a câștigat cele mai multe locuri în parlament la alegerile de la finalul lui 2024, ultimele sondaje arată o creștere a sprijinului pentru opoziția de dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor (care a terminat pe locul doi în scrutinul din 2024). Liderul Alianței, George Simion, a cerut alegeri anticipate încă de luni, chiar înainte ca PSD să voteze retragerea sprijinului pentru Bolojan.

Ce urmează pentru România

Acordul inițial al guvernării prevedea ca Bolojan să conducă țara în primii doi ani, înainte de a ceda șefia unui membru PSD. E drept că lucrurile s-au complicat pe parcurs.

Premierul Bolojan este așteptat să se confrunte cu o moțiune de cenzură în parlament săptămâna viitoare. Mai mult, social-democrații au amenințat că își vor retrage cei șase miniștri din cabinet chiar la finalul acestei săptămâni.

Toată această agitație politică are loc în condițiile în care România a proiectat pentru 2025 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de aproximativ 9% din PIB.