Partidul Social Democrat i-a cerut premierului Ilie Bolojan să oprească orice demers de vânzare a companiilor profitabile de stat. Mai mult, social-democrații anunță un proiect de lege care ar interzice privatizările pentru o perioadă de doi ani, invocând riscuri strategice majore și lipsa totală a consultărilor în coaliție.

Oprirea imediată a privatizărilor

Social-democrații au solicitat retragerea imediată din procedura legislativă a oricărei inițiative privind vânzarea companiilor de stat. Aceștia susțin că deciziile privind cele mai importante active ale României nu pot fi luate într-un cerc restrâns, ci necesită o dezbatere publică amplă în Parlament. Anunțul a venit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat public intenția guvernului, fără consultări prealabile cu partenerii de coaliție sau cu miniștrii PSD de resort.

din acest motiv, PSD a anunțat că va depune în Parlament un proiect de lege care să interzică, pentru o perioadă de doi ani, vânzarea activelor deținute de companiile de stat profitabile.

Mizele strategice Hidroelectrica, CEC și SALROM

Dar care sunt, pe bune, companiile vizate și de ce se opun social-democrații? Lista include nume grele din energie, sectorul bancar și resurse minerale. PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu să explice de ce au subevaluat aceste companii și nu au luat în calcul potențialul de creștere în contextul geopolitic actual.

În cazul Hidroelectrica și Romgaz, social-democrații se întreabă de ce ar exista o grabă de a vinde pachete de acțiuni, când valoarea acestora ar putea crește important în următoarele 12-18 luni pe fondul crizei energetice globale. O astfel de decizie ar fi în contrast cu tendința altor state europene, care încearcă să-și consolideze participațiile în sectorul energetic.

Iar în privința CEC Bank, partidul a cerut explicații clare pentru intenția de vânzare a băncii de stat, considerată esențială pentru susținerea programelor guvernamentale în agricultură și pentru finanțarea IMM-urilor. Acuzația este de subevaluare la jumătate din valoarea de piață.

Poate cea mai gravă situație este semnalată la SALROM, unde evaluarea companiei nu ar fi inclus și zăcământul de grafit asociat. Zăcământul de la Baia de Fier este considerat o resursă strategică la nivel european (esențială pentru producția de baterii litiu-ion și tehnologii avansate), iar omiterea sa din calcul este văzută ca fiind contrară interesului național.

„PSD solicită premierului şi vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice iniţiativă de vânzare a acestor companii! PSD subliniază că înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliţie, dar nici cu miniştrii de resort ai PSD! Prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante şi mai profitabile companii de stat. De ce premierul şi vice-premierul se grăbesc să vândă pachete de acţiuni din Hidroelectrica şi Romgaz având în vedere că în actuala criză energetică mondială valoarea acestor companii s-ar putea dubla în următoarele 12-18 luni? Cine are de câştigat din această tranzacţie dezavantajoasă pentru statul român? Este o acţiune pe contrasens cu majoritatea statelor europene care fac eforturi considerabile să naţionalizeze sau să răscumpere acţiunile vândute anterior din companiile din sectorul energetic. În cazul SALROM este cel puţin suspect că premierul Bolojan nu a inclus în evaluarea societăţii şi zăcământul de grafit care face parte din portofoliul companiei. O astfel de omisiune este contrară interesului naţional! Zăcământul de la Baia de Fier reprezintă una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, aceasta fiind principala componentă pentru fabricarea bateriilor litiu-ion, dar şi pentru producţia de grafen, care are multiple aplicaţii în domeniul semiconductorilor şi al noilor tehnologii din industria aerospaţială, de apărare sau din sectorul energetic. Premierul trebuie să răspundă pentru cine a pregătit scoaterea la vânzare a acestei companii!”, argumentează social-democrații.

Sindicatele cer intervenția președintelui

Și nemulțumirile nu se opresc în sfera politică. Blocul Național Sindical (BNS) i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să inițieze de urgență consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea unei guvernări stabile, capabile să gestioneze o situație economică și socială descrisă drept critică.

Avertismentul este clar.

Sindicaliștii atrag atenția asupra dezechilibrelor macroeconomice majore, de la deficit bugetar la inflație galopantă și datorie publică în creștere, care erodează puterea de cumpărare a populației.

Tablou economic sumbru

Argumentele BNS sunt susținute de cifre îngrijorătoare. România este campioană în UE la rata inflației (9,9% în martie 2026), puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut cu aproape 7% în ultimul an, iar statul se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniune. La toate acestea se adaugă o taxare pe muncă de peste 43% și prețuri la carburanți care au depășit pragul de 10 lei pe litru.

„Economia României traversează o perioadă de dezechilibre accentuate, pe fondul unui context internaţional extrem de volatil. […] România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariul mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an. Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria «junk», în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc. În paralel, observăm o serie de angajamente financiare majore asumate de statul român în condiţii insuficient transparente. Negocierile privind împrumuturi externe, inclusiv cele în valoare de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, fără ca acestea să aducă vreun beneficiu pentru economia românească sau să creeze suficiente locuri de muncă, ceea ce ridică semne de întrebare legitime, în absenţa unor clarificări. Tot în această categorie, putem include şi împrumutul de la Banca Mondială în valoare de 650 de milioane de dolari, împrumut despre care nu cunoaştem suficiente amănunte. […] Peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă, o nelipsită bomboană de pe coliva situaţiei dezastruoase a României, criză care accentuează incertitudinea şi reduce capacitatea statului de a răspunde coerent şi eficient provocărilor actuale. Această combinaţie de crize – economică, financiară, energetică şi politică – creează un risc sistemic major pentru România.”

În lipsa unei voințe politice reale pentru a forma o coaliție stabilă, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, pentru a reseta cadrul politic și a recâștiga încrederea cetățenilor.